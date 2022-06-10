Gaziemir Belediye Başkanı Arda'dan Bakanlığa Çağrı: "Sağlık Tarama Sonuçlarını Bizimle Paylaşın!" - Haberler

Sağlık Bakanlığı'na resmi yazıyla başvuru yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen alandaki nükleer atıkların yurttaşların sağlığına etkileriyle ilgili bakanlığın yaptığı çalışmaların sonuçlarını sordu.

Gaziemir Emrez Mahallesi'ndeki İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve normal değerin 7 bin 291 katı oranında radyasyon yayan radyoaktif atıklar, 15 yıldır temizlenmiyor. Atıklara dikkat çekmek ve sorunun çözümü için 3 ay süren Duran Adam eylemi yapan ve sorunu ülkenin gündemine taşıyan Başkan Halil Arda, sağlıklı çevre mücadelesine devam ediyor.

Daha önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na resmi yazıyla başvurarak, alandaki nükleer atıkların bertaraf edilmesi ve ülkeye girişi yasak olan Europium 152 ve 154 izotoplarının bu alana kimler tarafından getirildiğinin araştırılmasını talep eden Başkan Arda, şimdi de Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.

Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan sosyal hizmet uzmanlarının yaptığı saha çalışmasında, atıkların bulunduğu Aktepe ve Emrez mahallelerinde yaşayan yurttaşlarda kanser vaka oranı diğer mahallelerden daha yüksek çıkması üzerine Başkan Arda, Sağlık Bakanlığı'na resmi yazıyla başvuru yaptı.

Alanda yapılan ölçümlerde 832.3µSv/h (mikrosievert/saat) değerlerinin görüldüğüne dikkat çekilen yazıda, nükleer atıkların insan ve çevreye etkileriyle ilgili bakanlığın yaptığı araştırma ve tarama çalışmalarının sonuçları hakkında bilgi istendi.

AKTEPE-EMREZ'DE KANSER VAKALARI YÜKSEK

7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 9. maddesinin ilgili kurumlara yüklediği görev ve sorumluluklarına dikkat çeken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şöyle konuştu:

"Yetkili kurumların bertaraf etmediği nükleer atıklar, tüm İzmirlilerin sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Sosyal hizmet uzmanlarımızın sahada yürüttüğü ve halen daha devam eden tarama çalışmalarında, atıkların bulunduğu Aktepe ve Emrez mahallelerimizde kanser vaka sayısının diğer mahallelerimizden daha yüksek çıktığını gördük. Arkadaşlarımız ev ev inceleme yapmayı sürdürüyor. Ancak şimdiden bu oranın yüksek olduğunu dile getiriyorlar. Sonuçları bir rapor haline getirerek kamuoyu ile de paylaşmayı planlıyoruz. Ortaya çıkan bu kanser vakalarının nereden kaynaklandığının mutlaka araştırılması gerekiyor. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na başvuru yaparak bu bölgede 15 yıl boyunca Sağlık Bakanlığı'nca yapılan araştırma, inceleme, tarama ve diğer çalışmaların sonuçlarını talep ettik. Tüm canlı yaşamını tehdit eden bu atıklar bir an önce temizlenmelidir."

ANKA / Yerel