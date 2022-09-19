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Doktor haftada 1 gün geliyor! Hastanedeki uzun kuyruk vatandaşları isyan ettirdi

Yerel Haberler

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde, muayene ve tahliller için oluşan uzun kuyruklar vatandaşların tepkisini çekti. Muayene olmak için hastaneye gelen vatandaşlar, ultrason ve röntgen için sıra alımlarının durdurulduğunu belirterek, mağdur olduklarını dile getirdi.

Geçen hafta Sağlık Bakanlığı'nın hastane randevuları için müracaat eden vatandaşlara "30 günde en fazla üç randevu alabilirsiniz" mesajı gündeme gelmiş, hastane kuyruklarına vatandaşlar tepki göstermişti. Benzer görüntüler, bu sabah Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde de yaşandı.

VATANDAŞLAR MAĞDUR

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde uzun kuyrukların oluşması muayene ve tahlil için hastaneye gelen vatandaşların tepkisine neden oldu. Muayene olmak için gelen vatandaşlar ultrason ve röntgen için sıra alımlarının durduğunu ve mağdur olduklarını ifade etti.

SADECE 1 GÜN HASTANEDE

Öte yandan doktor sayısının da eksik olduğunu ifade eden vatandaşlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekimin sadece haftanın 1 günü hastanede olduğunu belirtti. Hastanede her gün benzer bir durum yaşandığını ifade eden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın soruna çözüm bulmasını istedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Nizip Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı Gaziantep Yerel Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

seyfullah aydın:

muhtemelen doktor doktor açığından dolayı her gün bir hasteneye gidiyor. onlar? bir elleri mr da bir elleri röntgende sülale boyu en son tadavi yöntemleriyle devletin parasıyla fark ödemeden anında tedavi olurken gariban vatandaş parasıyla hastahane kapılarında sürünüyor

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DOĞAN KEMER :

adaletin olmadığı yerde herşey olur.adalet diye geldiler adaletsizlikler dizboyu

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cemil karaca :

Sn sağlık Bakanı doktorları yakında mesih ilan ederse hiç şaşırmayın doktorlara toz kondurmuyor diğer sağlık personelleri nasıl olsa istifa edip bir yere gidemez diyor sağlıkta şiddet yasası çıktı şiddeti vatandaştan çok sağlıkçılar özellikle doktorlar vatandaşa yapıyor .

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