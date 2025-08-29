Gaziantep Ticaret Borsası'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB Başkanları mesajlarında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın; Türk milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı ve cesaretinin en somut ifadesi olduğunu vurgulayarak, "30 Ağustos 1922, işgal altındaki vatan topraklarını savunmak için milletimizin canını ortaya koyduğu ve tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir azimle yürüttüğü mücadelenin zaferle taçlandığı tarihi bir gündür. Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması, Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği eşsiz bir simge olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi ve milletimizin hayatını değiştiren dönüm noktasıdır. Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu zafer; strateji, disiplin ve vatan sevgisinin en güçlü örneklerinden biri olmuştur. Şanlı ecdadımızın fedakarlıklarıyla yazılan bu destan, sadece Cumhuriyetimizin temellerini sağlamlaştırmakla kalmamış, aynı zamanda milletimize ve özgürlüğe sevdalı tüm topluluklara ilham kaynağı olmuştur. Aziz vatan topraklarımız, tarih boyunca milletimizin özgürlük mücadelesinin simgesi olmuştur. Bu toprakları korumak ve gelecek nesillere güvenle aktarmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Şanlı atalarımızın canları ve kanları pahasına koruduğu bu değerleri yüceltmek ortak görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 103. yıldönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnet, şükran ve rahmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP