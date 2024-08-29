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Gaziantep'teki öğrenciler yaşlıları ziyaret etti

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Araban ilçesindeki öğrenciler, ODES projesi kapsamında Gaziantep Huzurevi'ndeki yaşlıları ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler, huzurevi sakinlerine kupa bardak ve çiçek hediye etti. Ayrıca, öğrenciler yaşlılarla sohbet ederek deneyimlerini paylaştı.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki öğrenciler, ODES projesi kapsamında Gaziantep Huzurevi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.

Araban Kaymakamlığına bağlı Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ODES projesinden yararlanan öğrenciler, Gaziantep Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerine kupa bardak ve çiçek armağan etti.

Öğrenciler, bir araya geldiği huzurevi sakinleri ile sohbet ederek yaşamla ilgili deneyimlerini ve tavsiyelerini dinledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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