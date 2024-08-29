Gaziantep'teki öğrenciler yaşlıları ziyaret etti

Gaziantep'in Araban ilçesindeki öğrenciler, ODES projesi kapsamında Gaziantep Huzurevi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.

Araban Kaymakamlığına bağlı Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ODES projesinden yararlanan öğrenciler, Gaziantep Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler ziyaret ettikleri huzurevi sakinlerine kupa bardak ve çiçek armağan etti.

Öğrenciler, bir araya geldiği huzurevi sakinleri ile sohbet ederek yaşamla ilgili deneyimlerini ve tavsiyelerini dinledi. - GAZİANTEP