Gaziantep'teki Elektrik Kesintileri İçin Bakan ile Görüşme Gerçekleştirildi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, şehirde son günlerde artan elektrik kesintileriyle ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, şehirde son günlerde artan elektrik kesintileriyle ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gaziantep'te vatandaşların yaşadığı mağduriyetler ve altyapı sorunları detaylı şekilde ele alındı.

Görüşme sonrası bir açıklama yapan Milletvekili Bozgeyik, Gaziantepli vatandaşlardan gelen yoğun şikayetleri ve sahadan aldığı bilgileri Bakan Bayraktar'a ilettiğini belirterek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmemizde, Gaziantep'imizde son günlerde yaşanan elektrik kesintileri hakkında kapsamlı bir istişarede bulunduk. Bakanımıza, sahadan aldığımız bilgileri ve hemşerilerimizin yaşadığı mağduriyetleri ilettim" ifadelerini kullandı.

Bozgeyik, Bakan Bayraktar'ın konuyla yakından ilgilendiğini vurgulayarak, çözüm sürecinin hızlandırılacağını da ifade ederek, "Kıymetli Bakanımız, dağıtıcı firma ile doğrudan temas kurarak, oluşan arızaların en kısa sürede giderilmesi ve şehrimizin elektrik altyapısının güçlendirilerek daha dayanıklı hale getirilmesi için gerekli adımların ivedilikle atılacağını ifade etti. Bu yaklaşım bizleri ziyadesiyle memnun etti" diye konuştu.

Milletvekili Bozgeyik, bakanlık nezdinde gösterilen hassasiyete teşekkür ederek, Gaziantep'te en kısa sürede Bakan Bayraktar'ı ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. - GAZİANTEP