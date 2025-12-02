Haberler

Gaziantep'te Soğan Kebabı Sezonu Açıldı

Gaziantep'te Soğan Kebabı Sezonu Açıldı
Güncelleme:
Kış aylarında özellikle soğuk algınlığına karşı önerilen soğan kebabı, Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Şef Tahir Tekin Öztan, soğanın antibiyotik özellikleri ile bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti.

Gaziantep'te kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzeti olan soğanın kebabı sezonu başladı. Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Şef Tahir Tekin Öztan, gribe karşı uyararak sofralarda bol bol soğan ve soğan kebabı tüketilmesini önerdi.

Gaziantep'te havaların soğuması ve kış aylarının gelmesiyle eşsiz lezzetlerden soğan kebabı sezonu da başladı. Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Şef Tahir Tekin Öztan gribe karşı uyararak sofralarda bol bol soğan tüketilmesini önerdi.

Gaziantep mutfağının en önemli yemekleri arasında sayılan ve doğal antibiyotik özelliğiyle dikkat çeken soğandan yapılan soğan kebabı büyük ilgi görülmeye başladı. Salgın hastalıklardan korunmanın en önemli yolunun mevsimine uygun doğal besin maddeleri tüketmekle mümkün olacağını ifade eden Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan, "Vücut direncini arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal besin maddelerini tercih etmek zorundayız. Bu anlamda her mevsimin kendine göre özelliklere sahip sebze ve meyveleri bulunmaktadır. Son zamanlarda dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan gribe karşı da vücudumuzun direncini arttırmak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek zorundayız. Bunun için antibiyotik özelliğe sahip soğanı da sofralarımızın vazgeçilmezi haline getirmeliyiz. İçerdiği vitamin ve doğal antibiyotik sayesinde gripten korunmanın en lezzetli yolu olan mini soğanlar, kıyma ile pişirilip, nar ekşisi ile terlemeye bırakılarak servis ediliyor. Tüm dünyada salgın olarak yaşanılan grip virüsüne karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirici birçok alternatif besin takviyesi alıyoruz. Hiç kuşkusuz yaşadığımız bu zor günlerde yapılacak en doğru beslenme yöntemi her sebzeyi mevsiminde tüketmek olacaktır. Tüm uzmanların birleşerek onayladığı doğal antibiyotik soğanı kebabını İstanbul'da Sahan restoranları ve Gaziantep'te Şirehan Otel de Türk damak tadına uygun bir lezzet haline dönüştürerek konuklarına sunuyor" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
