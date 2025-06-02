Gaziantep'te Minik Elif Azra İçin Moral Etkinliği Düzenlendi

Gaziantep'te Minik Elif Azra İçin Moral Etkinliği Düzenlendi
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Gaziantep'te karaciğer kanseriyle mücadele eden 5 yaşındaki Elif Azra için 'Elif Azra'ya Umut Ol' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, yüzlerce pembe balon gökyüzüne bırakıldı. Etkinlikte duygusal anlar yaşandı ve katılımcılar Elif Azra’ya destek oldular.

Gaziantep'te karaciğer kanseriyle mücadele eden minik Elif Azra ve diğer çocuklara moral vermek için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Gaziantep'te Yusuf Yeniçeri ve Berna Yeniçeri çiftinin karaciğer kanseriyle mücadele eden 5 yaşındaki kızları Elif Azra için "Elif Azra'ya Umut Ol" sloganıyla moral etkinliği düzenlendi. Kanserle zorlu mücadele veren Elif Azra'nın amcası Ahmet Yeniçeri'nin sosyal medyada yaptığı "Elif Azra'ya moral için balon uçurmak istiyoruz. Siz de gelir misiniz?" çağrısı üzerine üniversite öğrencileri harekete geçti. 5 yaşındaki Elif Azra'nın tedavi gördüğü hastane önünde düzenlenen balon şenliğine yüzlerce vatandaş katıldı. Pembe rengine özel ilgisi olan Elif Azra için saat 18.00'de gökyüzüne yüzlerce pembe balon bırakıldı. Düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

"Kızımın mutluluğu için daha fazla şey yapmak isterdim"

Düzenlenen etkinliğe katılarak kızlarını mutlu eden binlerce vatandaşa teşekkür eden anne Berna Yeniçeri, "Buraya katılan insanlar kızımı güldürdüler, mutlu ettiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu mutluluk bize yeter. Gelen herkese teşekkür ederim. Kızımın mutluluğu için daha fazla şey yapmak isterdim ama bu bile yeter" dedi.

"Kızımın yüzü güldü"

Yapılan etkinliğin hem kendilerine hem de kızlarına moral verdiğini ifade eden Yusuf Yeniçeri, "Kardeşimin hazırladığı bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsa yüzümüz güldü. Kızımın yüzü güldü. Bunun yanı sıra burada yatan çocuk hastalarımızın yüzü güldü" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Rümeysa Özzaman, "Elif Azra'ya ve diğer tüm kanser hastası çocuklara umut olmak, en azından mutluluk vermek için buraya geldik. Yapabildiysek ne mutlu bize. Devamının gelmesini diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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