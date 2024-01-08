Gaziantep'te Millet Bahçesi yapımında sona gelindi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent merkezinde şehir meydanı niteliğiyle vatandaşın cazibe merkezlerinden biri olacak Millet Bahçesi'nin yapımında sona gelindiğini belirterek, "Projede son iki ayımız. Arkadaşlarımız hızla çalışıyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve teknik ekibinin son incelemelerini yaptığı Millet Bahçesi, 57 bin 485 metrekarelik alana yayılıyor. 31 bin 506 metrekaresinin yeşil alan olarak ayrıldığı projede, 95 bin çalı ve çiçek ile yaşları 600 ila 15 arasında değişen 676 yapraklı ağaç yer alıyor.

Projenin bin 760 metrekarelik alanını Türkiye'de örnek gösterilen GASMEK ve Mutfak Sanatları Merkezi doldururken bahçenin bin 300 metrekarelik alanında kütüphane ve millet kıraathanesi ile genişliği 25 ila 90 metrekare arasında değişen dükkanlar bulunuyor.

Başkan Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada, her şehrin meydanlarıyla ünlü olduğunu dile getirerek, "O kadar heyecanlıyız ki, Gaziantep Kalesi'nin etrafında, valiliğin önünde bir şehir meydanımız var. Bu şehir meydanımızın içerisinde zahire evimiz var. Bunun yanında vatandaşların gelip bir Antep dürümünü yiyebileceği mekanlar var. Burası aynı zamanda bir kültür, sanat merkezi. Bu fikirde dijital sanat, kültür ve sanat sergilerinin yapılacağı bölümler bulunuyor. Dış cephe elbet önemli ancak içerik daha önemli. Yine meydanda camimiz bulunuyor. Bilindiği üzere bizim camilerimiz şapkalı olur. Memlüklüler zamanından kalan bir minare çeşidimiz var. Bu caminin yanında küçük küçük dükkanlar var. Burada vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Diğer yandan gençlerimiz için de mekansal planlamalar yaptık. Burada gençlerimizin hoş vakit geçirebileceği cazibe merkezleri oluşturduk" dedi.

Bu meydanın en önemli kısımlarından birinin yeşil teması olmasından söz eden Başkan Şahin, "Burada 600 ile 15 yaşları arasında değişen ağaçlarımız var. Ortada bir havuzumuz var. Her yaş grubuna hitap edecek bir mekan burası. Artık projenin yüze yüze kuyruğuna geldik. Muhtemelen projemizin son iki ayı kaldı. Arkadaşlarımız hızla çalışıyor. Bu önümüzdeki iki ay içerisinde meydanımız vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale gelecek" diye konuştu. - GAZİANTEP