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Gaziantep'te Kadınlardan Süresiz Nafaka İptaline Tepki: "Haklarımızdan da Hayatlarımızdan da Vazgeçmiyoruz"

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Gaziantep Demokratik Kadın Platformu, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesine tepki gösterdi. Kadınlar, nafakanın kazanılmış bir hak olduğunu vurgulayarak mücadele edeceklerini açıkladı.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Demokratik Kadın Platformu, Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasının süresiz uygulanması düzenlemesini iptal etmesine tepki gösterdi. Açıklamada, kadınların kazanılmış haklarını hedef alan politikalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunarak, "Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için mücadelemizi sürdüreceğiz. Haklarımızdan da hayatlarımızdan da vazgeçmiyoruz" denildi.

Gaziantep Demokratik Kadın Platformu, AYM'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesine basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Balıklı Parkı'nda bir araya gelen platform üyeleri, nafaka hakkına yönelik girişimlerden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

"KADINLARIN EKONOMİK GÜVENCESİ HEDEF ALINIYOR"

Nafakayı hedef alan politikaların kadınların ekonomik güvencesini, yaşam hakkını ve bağımsız bir yaşam kurma imkanını hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'de milyonlarca kadının düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalıştığı ya da bakım emeği nedeniyle çalışma yaşamının dışında kaldığı dile getirdi.

Açıklamada, kadın yoksulluğunun derinleştiği bir dönemde nafakanın tartışmaya açılmasının kadınları yoksulluğa ve şiddet döngüsüne sürükleme riski taşıdığı kaydedildi.

"Nafaka lütuf ya da öylesine verilen bir ödeme değildir. Nafaka yıllarca görünmeyen ev içi emeğin, bakım yükünün ve kadınların maruz bırakıldığı ekonomik eşitsizliğin karşısında kazanılmış bir haktır" ifadelerin yer aldığı açıklamada, "Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için mücadelemizi sürdüreceğiz. Haklarımızdan da hayatlarımızdan da vazgeçmiyoruz" denildi."

Kaynak: ANKA
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