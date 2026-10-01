Gaziantep'te jandarma, 213 öğrenciye KADES ve terör konusunda eğitim verdi

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince öğrencilere KADES uygulaması, sosyal medya kullanımı, terör örgütlerinin propaganda ve eleman temin yöntemleri ile terörizmin finansmanı hakkında dikkat edilecek konular hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık faaliyeti icra etti. Faaliyet kapsamında Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi'nde 213 öğrenciye KADES uygulaması, sosyal medya kullanımı, terör örgütlerinin propaganda ve eleman temin yöntemleri ile terörizmin finansmanı hakkında dikkat edilecek konulara yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tanıtım etkinliği sırasında öğrencilerin cep telefonlarına KADES uygulaması yüklenerek uygulamanın kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı