Gaziantep'te İhtiyaç Sahibi Çocuklara Giyim Yardımı Protokolü İmzalandı

Gaziantep'te gönüllü bir sivil toplum kuruluşu, Araban ilçesinde ihtiyaç sahibi çocuklara giyim yardımı yapmak için kaymakamlık ile protokol imzaladı.

Gaziantep'te gönüllü STK ile Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında, muhtaç aile çocuklarına yönelik giyim desteğini kapsayan bir protokol imzalandı. Yapılacak giyim desteği ile ilgili bilgi veren STK yetkilisi Burak Gezici, "Derneğimiz ile Araban Kaymakamlığı arasında, muhtaç aile çocuklarına yönelik giyim desteğini kapsayan bir protokol imzalanmıştır. İş birliği protokolünden dolayı Araban Kaymakamlığı'na teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

İmzalanan protokolün ardından yardımların kısa sürede çocuklara dağıtılması planlanıyor. - GAZİANTEP