Gaziantep'te her gün bir mahallede iftarlık yemek dağıtılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te her gün bir mahallede iftarlık yemek dağıtılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te her gün bir mahallede iftarlık yemek dağıtılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde bulunan her gün bir mahalle olmak üzere dezavantajlı 30 mahalleye günlük 4 bin kişilik iftarlık yemek dağıtımına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde bulunan her gün bir mahalle olmak üzere dezavantajlı 30 mahalleye günlük 4 bin kişilik iftarlık yemek dağıtımına başladı.

Gaziantep Valiliği iş birliğinde yapılan dağıtımlarda belirlenen mahallelerdeki muhtarlarla ortak çalışılıyor. Öncelik olarak yaşlı, engelli, ihtiyaç sahipleri olmak üzere bütün mahalleye iftar yemeği dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı dağıtımlarda, ilk gün Şehitkamil ilçesine bağlı Humanız'da, ikinci gün ise Onat Kutlar Mahallesi'nde dağıtıldı.

Dağıtımlar ağzı kapaklı kaplarda 3 çeşit yemek, tatlı, içecek ayran ve ekmekten oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kapılarına kadar götürülüyor.

İftar çadırında günlük yemek sayısı 5 bine çıkartıldı

Ramazan ayı ile beraber Büyükşehir Belediyesi'nce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulan iftar çadırına artan ilgi sebebiyle 3 bin kişiye günlük verilen yemek sayıyı 5 bine çıkarıldı. Ayrıca daha hızlı yemek dağıtımı için meydanda gerekli düzenlemeler yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te her gün bir mahallede iftarlık yemek dağıtılıyor

Gaziantep'te her gün bir mahallede iftarlık yemek dağıtılıyor

Gaziantep'te her gün bir mahallede iftarlık yemek dağıtılıyor

Gaziantep'te her gün bir mahallede iftarlık yemek dağıtılıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Engelli, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title