UNICEF ve GSO'dan ortak toplantı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) ve Gaziantep'teki kurum ve kuruluşların iş birliğinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, "Ergenlerin ve Gençlerin Beceri Gelişiminin Desteklenmesi: İş Birliği Alanları" başlığıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Gaziantep Valisi Kemal Çeber, UNICEF Türkiye Ülke Temsilcisi Paolo Marchi, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve ilgili paydaşlar katıldı.

Toplantıda, ergenler ve gençlerin eğitimden istihdama geçiş süreçlerinde ihtiyaç duydukları becerilerin geliştirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi, özel sektörle iş birliği modelleri, gençlerin iş gücü piyasasına uyumunun artırılması ve dezavantajlı gruplara yönelik destek mekanizmaları ele alındı. Ayrıca Gaziantep'in sanayi ve üretim altyapısının, gençlerin nitelikli iş gücü olarak yetiştirilmesine sağlayabileceği katkılar değerlendirildi.

UNICEF'in Türkiye'de yürüttüğü ülke programları, gençlere ve ergenlere yönelik mevcut projeleri ile beceri geliştirme, eğitim, istihdam ve sosyal uyum alanlarındaki çalışmaları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Bu çerçevede kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında kurulabilecek sürdürülebilir iş birlikleri, ortak projeler üzerinde duruldu.

Toplantıda, Gaziantep'in genç nüfus potansiyelinin etkin şekilde değerlendirilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve gençlerin geleceğe daha güçlü hazırlanabilmesi için çok paydaşlı bir yaklaşımın önemi vurgulandı.

İstişare toplantısı, karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği alanlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP