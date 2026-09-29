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Emniyet, 7 ilde silah sahiplerine çocuk güvenliği için muhafaza uyarısı gönderdi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla emniyet, ruhsatlı silah sahiplerine çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza uyarısı içeren SMS gönderdi. İlk etapta 7 ilde başlatılan uygulama diğer illerde sürerken, bazı illerde ruhsat başvurularında yazılı tebligat yapılıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine yönelik valilere verdiği talimatın ardından, emniyet birimleri silah muhafazası konusunda bir bilgilendirme kampanyası başlattı. Silah bulundurma ve taşıma izni bulunan vatandaşlara "Silahların çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi" yönünde mesajlar gönderilmeye başlandı.

Bakan Çiftçi'nin silah sahiplerine ülke çapında bilgilendirme çalışmaları yapılması yönündeki direktifinin ardından, ruhsatlı silahların muhafazasına ilişkin il emniyet müdürlükleri tarafından uyarılar yapılmaya başlandı. Özellikle son dönemde okullarda yaşanan güncel güvenlik olayları üzerine odaklanan İçişleri Bakanlığı, evlerde bulunan ruhsatlı silahların ve yivsiz av tüfeklerinin çocuklar başta olmak üzere yetkisiz kişilerin eline geçmesini engellemek için bilgilendirme faaliyetlerini odağına aldı. Bakan Çiftçi'nin talimatıyla valilikler koordinesinde silah bulundurma ve taşıma izni bulunan vatandaşlara yönelik 'SMS' iletme uygulaması başlatıldı. İlk etapta Elazığ, Manisa, Giresun, Muğla, Ardahan, Burdur ve Mersin illerinde emniyet müdürlükleri tarafından ruhsat sahiplerinin cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi. Diğer illerde de vatandaşlara yönelik SMS bilgilendirme çalışmalarının hızla devam ettiği ve mesajların atılmaya devam edeceği öğrenildi.

Emniyet'ten vatandaşa uyarı: "Çocukların ulaşamayacağı kilitli yerlerde muhafaza edin"

Bilgilendirme faaliyeti kapsamında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ruhsat sahiplerine gönderilen SMS'te silah muhafazasına ilişkin yasal zorunluluklar hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Ruhsat Sahibi, 2521 Sayılı Kanun gereği yivsiz av tüfeğinin başkasına verilmesi/kullandırılması yasaktır. Tüfeğinizi çocukların/yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli yerlerde, boş ve şarjörü ayrı şekilde muhafaza ediniz." Giresun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iletilen bir diğer mesajda ise özellikle çocukların korunmasına dikkat çekilerek, "Sayın ruhsat sahibi; Ruhsatlı silahlarınızı kimsenin (özellikle çocukların) ulaşamayacağı ve kullanmasına imkan vermeyecek şekilde muhafaza altına alarak, üzücü olayların yaşanmasının önlenebileceğini hatırlatır sağlıklı günler dileriz" denildi.

Yeni ve yenileme müracaatlarında yazılı tebligat dönemi

İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin yürüttüğü çalışmalar sadece SMS ile sınırlı kalmadı. Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum illerinde yeni silah ruhsatı ile yenileme müracaatlarında bulunan vatandaşlara, silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı. Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, söz konusu illerdeki uygulamaların yanı sıra Türkiye genelindeki diğer illerde de benzer bilgilendirme ve tebligat çalışmalarının kesintisiz olarak sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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