Jandarmadan vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuzeli ilçesinde düzenlenen bahar şenliklerinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyet çerçevesinde, Trafik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından stantlar kuruldu. Kurulan stantlarda genel trafik kuralları, bağımlılıkla mücadele kapsamında İçişleri bakanlığı tarafından geliştirilen "Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" uygulaması, siber dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Ekipler, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının da tanıtımını yaparak bilgilendirmede bulundu. - GAZİANTEP

