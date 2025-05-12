Gaziantep'te Atıksız Mutfaklar için İnovasyon Yarışması Sonuçlandı

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Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamındaki 'Gıda ve Gastronomi Sektöründe Atıksız Mutfaklar İçin Yenilikçi Uygulamalar Ideathonu'nda kazanan projeler belirlendi. 'Kabuktan Tabağa' birincilik ödülünü kazandı.

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi (EEN) kapsamında Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Gaziantep Gastronomi Akademisi (GAGA), Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen ve 2 gün süren "Gıda ve Gastronomi Sektöründe Atıksız Mutfaklar İçin Yenilikçi Uygulamalar Ideathonu"nda kazananlar belli oldu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin birinci gününde gıda israfına karşı yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya geldi. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gıda Kurtarma Derneği Başkanı ve Fazla Genel Müdür Yardımcısı Berat İnci de açılış konuşmalarıyla katılımcılara hitap etti.

Etkinlikte gerçekleştirilen "Atıksız Mutfaklar İçin Yenilikçi Uygulamalar" başlıklı panelin moderatörlüğünü HKÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Furkan Baltacı üstlenirken, GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Uğur Acıoğlu, HKÜ Dr. Öğr. Üyesi Fulya Harp Çelik, Toros Üniversitesi MYO İkram Hizmetleri ve Aşçılık Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kamuran Öztop ve Gıda Kurtarma Derneği Genel Sekreteri Devrim Barçak Potok konuşmacı olarak yer aldı.

Ideathon'un Gaziantep Gastronomi Akademisinde (GAGA) düzenlenen final gününde ise grup çalışmaları ve sunumların ardından kazanan projeler jüri oylamasıyla belirlendi. Jüri oylaması sonucunda "Kabuktan Tabağa" projesi birincilik, "Miso" projesi ikincilik ve "Eco-Mix" projesi üçüncülük ödülü kazandı.

Kazanan gruplara profesyonel şef bıçağı seti, Güneşin ve Ateşin Tadı adlı yemek kitabı, GTO Akademi ve Gaziantep Gastronomi Akademisinde ücretsiz atölye çalışmaları hediye edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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