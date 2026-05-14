Araban'da Antepfıstığı üreticileri hastalıklar ve zararlılarla mücadele başlattı

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Antepfıstığı üreticileri, etkili yağışların ardından hastalık ve zararlılara karşı ilaçlı mücadeleye başladı. Araban Ziraat Odası Başkanı, tozlanmanın olumsuz etkilendiğini ve 'karazenk' hastalığına karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Antepfıstığı üreticileri, sonbahar, kış ve ilkbaharda etkili olan yoğun yağışların ardından fıstık bahçelerinde oluşabilecek hastalık ve zararlılara karşı ilaçlı mücadeleye başladı.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, yağışların Antepfıstığı ağaçlarında tozlanmayı olumsuz etkilediğini belirtti. Altun, döllenme için gerekli sıcaklık oluşmadığında çiçek sonrası küçük meyve dökümlerinin görülebileceğini ifade etti. Ayrıca bahçelerde aynı dönemde çiçek açan erkek ağaç sayısının yetersiz olmasının da verimi düşürdüğünü söyledi.

Üreticilerin özellikle "karazenk" hastalığına karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Altun, bu hastalığın yaprak ve meyvelerde siyah lekeler, kararmalar ve çöküntülere neden olarak ciddi verim kaybına yol açabileceğini belirtti. Çiftçilere yağışsız ve güneşli havalarda bilinçli ilaçlama yapılması çağrısında bulunan Altun, ilaçlamadan sonra yağışların devam etmesi halinde hastalıkla mücadelenin zorlaştığını ifade etti.

Altun, yağışlı havalarda koruyucu ilaçlama yapılmaması gerektiğini de söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
