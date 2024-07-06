Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te 84 yaşındaki teneke ustası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, 65 yıldır teneke ustalığı yapıyor. Mesleğini severek yapan Erkabalcı, çeşitli teneke ürünleri üretiyor ve geçimini sağlıyor.

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, 65 yıldır teneke ustalığı yapıyor.

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, 65 yıldır işini severek yapıyor. Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Erkabalcı, işini yapmazsa huzur bulamadığını vurguluyor. Kapı eşiğinde tenekecilik yaparak geçimini sağlayan ve bu geleneksel mesleği tutkuyla icra eden Erkabalcı, çevredeki vatandaşların dikkatini çekiyor. Tarihi 15. yüzyıla dayanan tenekeden pek çok nesnenin yapımında kullanıldığını ifade eden Erkabalcı, 3 metrelik dükkanında kova, huni, soba, soba borusu, tatlı kalıpları, gaz ve yağ tenekeleri, konserve kutuları, kumbaralar ve daha pek çok gereç üretiyor.

"Çocukluğum bu meslekte geçti"

Erkabalcı, "Çocukluğum bu meslekte geçti. Bu mesleği 65 yıldır yapıyorum. Burada kova, huni, soba, soba burusu, tatlı kalıpları, gaz ve yağ tenekeleri, konserve kutuları, kumbaralar ve daha pek çok gereç yapıyorum. Meleğimi severek yapıyorum. Sabah erken saatte uyanıp en geç 06.30'da dükkanı açmış oluyorum. Yaptığım ürünleri değerine göre satıyorum. Fiyatlar 5 TL ile 100 TL arasında değişiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Aydın Gaziantep Yerel Yaşam Güncel Haberler

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

 Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu

Günlük kiralık evde ölüm randevusu! Cinayet anına ilişkin detaylar kan dondurdu

Bakmadan Geçme

ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz Deprem Raporları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Deprem Aktiviteleri 6 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor? Admira Wacker Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena

Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title