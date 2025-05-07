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Gaziantep'te 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü Etkinliği Düzenlendi

Gaziantep'te 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü Etkinliği Düzenlendi
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü etkinliği, ebelik mesleğinin önemine dair kapsamlı bir panelle kutlandı. Etkinlikte sağlık alanındaki profesyoneller ve öğrenciler bir araya geldi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (GİBTÜ) 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü düzenlenen etkinlikte kutlandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü Paneli de, ebelik mesleğinin toplumsal ve sağlık hizmetlerindeki kritik rolüne dikkat çeken kapsamlı bir akademik buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Düzenlenen etkinliğe GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ertuğrul Kılıç, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Zehra Özyılmaz, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Serdar Türkmen, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatma Gündüz, akademisyenler, sağlık çalışanları, ebeler ve GİBTÜ öğrencileri katıldı.

GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, panelin açılış konuşmasında ebelerin önemine vurgu yaparak tarih olarak ebeliğin geçmişinden bahsetti. Rektör Demir, "Ebelik zor ve meşakkatli bir meslek. Ülkenin ulaşılması zor ücra köşelerine, köylerine ihtiyacı olan annelere ulaşmak mesleğin gerekliliği. Her geçen gün bilimsel ve pratik anlamda kendisini geliştiren bir meslek olması öğrencilerimizi daha anlamlı ve önemli kılıyor. Bu vesile ile 5 Mayıs Ebeler Gününüzü kutlarım. Üniforma giyen öğrencilerimiz tebrik ederim" dedi.

GİBTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kamile Akça da, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gösterdikleri profesyonellik, bilgi ve beceri ile annelerin en büyük güvencesinin ebeler olduğunu ve geleceğin ebeleri olarak, öğrencilerin bu değerli mesleği devralıp toplumun sağlıklı bir geleceğe sahip olmasında kilit bir rol oynayacağından bahsetti. Akça, öğrencilerin ve ebelik bölümü hocalarının ebeler gününü kutladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü Panelinde; ebeliğin halk sağlığındaki yeri, doğum sonrası komplikasyonlara yaklaşım, kanser erken teşhis merkezlerinin işleyişinde ebelik katkısı, afet ve kriz durumlarında ebelik uygulamaları gibi farklı perspektiflerden ele alınan başlıklarla katılımcılara nitelikli içerik sunuldu. Panelin ardından gerçekleştirilen Üniforma Giyme Töreni ile öğrenciler mesleki kimliklerine ilk adımlarını atarken, GİBTÜ Müzik Kulübü tarafından sunulan toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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