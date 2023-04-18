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Gaziantep standına yoğun ilgi

Gaziantep standına yoğun ilgi

Yerel Haberler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) standıyla büyük ilgi topladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) standıyla büyük ilgi topladı.

Kentin turizminin güçlenerek devam etmesi ve uluslararası arenada Gaziantep'in tanınırlığı için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 12 - 15 Nisan tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 26'ncısı düzenlenen EMITT'de stant açtı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nın organize ettiği stantta Gazi şehrin turizm paydaşlarıyla beraber ziyaretçilere kentin dünyaca ünlü gastronomisi, kültürel miraslar, tarihi yapılar, müzeler tanıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAB Gaziantep Bölge Temsil Kurulu, Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası (GARO), Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD), Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katılımları ile 4 gün süren fuarda yerli ve yabancı birçok misafir ağırlandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğu Akdeniz Gaziantep Yerel Haberler

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