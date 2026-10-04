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Gaziantep Oğuzeli'nde cevizli sucuk ve bastık üretimi yılda bir ay yapılıyor

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Gaziantep Oğuzeli'nde cevizli sucuk ve bastık üretimi yılda bir ay yapılıyor
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde geleneksel yöntemlerle cevizli sucuk ve bastık yapımı başladı. Üzüm suyu ve nişastayla hazırlanan, yılda sadece bir ay üretilen yöresel lezzetler, yöre halkı ve şehir dışından gelenlerden yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yöresel lezzetlerden cevizli sucuk ve bastık yapımı başladı. Bağlardan toplanan üzümlerden tepeleme yöntemiyle elde edilen üzüm suyu ile yapılan cevizli sucuk ve bastık, yöre halkından ve şehir dışından gelenlerden yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanan yöresel lezzetlerden cevizli sucuk ve bastık mesaisi devam ediyor. Hasat zamanı bağlardan toplanan üzümlerin tepeleme usulü ile çıkarılan suyu dev yer kazanlarında nişasta eklenerek kaynatılıyor. İpe dizilmiş cevizler, kaynatılan üzüm suyu ve nişasta karışımına batırılarak cevizli sucuk halini aldıktan sonra bir kaç gün kurumaya bırakılıyor. Hazırlanan cevizli sucuk, kuruduktan sonra ise tüketime hazır hale geliyor. Bastık ise özel bir beze ince bir katman halinde serilerek güneşte kurutulduktan sonra yemeye hazır hale geliyor. Bölgedeki vatandaşlar tarafından özellikle kış aylarında tüketilen cevizli sucuk ve bastık, şifa ve enerji deposu olarak biliniyor.

"Gaziantep'e özgü cevizli sucuk ve bastık tamamıyla üzüm suyu ile yapılmakta ve organiktir"

Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde cevizli sucuk ve bastık üretimi yapan 40 yaşındaki Nizamettin Yılmaz, "Gaziantep'e özgü cevizli sucuk ve bastık tamamıyla üzüm suyu ile yapılmakta ve organiktir. Kendi imalatımızdır. Katkısız ve yapımı bize ait olan bir üründür. Cevizli sucuk ve bastık yapım işi dedemden babama, babamdan bana, benden bizden sonraki kuşağa kalacak bir meslek. Yılda sadece bir ay yapılmaktadır. Üzüm suyunu sıkıp nişasta suyu ile karıştırarak kaynatıyoruz. Sonrasında cevizi ipe diziyoruz ve kaynayan karışıma batırıp kurumaya bırakıyoruz. Bir kaç gün kuruduktan sonra da genellikle kendimiz tüketiyoruz yada yakın çevremize satıyoruz. Yakın çevremizden çok talep olduğu için dışarıya pek satma imkanımız olmuyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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