Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri'nde bilimsel başarı

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması kapsamında gerçekleştirilen proje sergisi ve ödül törenine katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri hazırladıkları proje ile bölge üçüncülüğü elde ederek proje alanında önemli bir başarıya imza attı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri hazırladıkları bilimsel projelerle dikkat çekerken Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması kapsamında yarışan projeleriyle Güneydoğu Anadolu Bölge üçüncülüğünü elde ettiler. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel "GKV Özel Okulları, akademik başarının yanında bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmeyi temel hedef olarak benimsemektedir. Öğrencilerimizin bilimsel süreçlere aktif katılım sağlaması, proje kültürü kazanması ve ulusal platformlarda okulumuzu başarıyla temsil etmesi, eğitim vizyonumuzun en somut göstergelerindendir. Bu anlamlı başarı disiplinli çalışmanın, nitelikli rehberliğin ve bilimsel üretime verilen önemin bir sonucudur. Emeği geçen kıymetli öğretmenimize ve azimleri, özverileri ve üstün gayretleriyle bizleri gururlandıran öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

Şehitkamil Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Tiryakioğlu da yarışmada sergilenen projeleri ziyaret ederek GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel'den projeler ve yarışma hakkında bilgiler aldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra İbanoğlu da bilimsel çalışmaların sergilendiği fuayeyi ziyaret ederek GKV Özel Liseleri öğrencileri tarafından hazırlanan projeler hakkında bilgiler alarak emeği ve katkısı bulunan idareci, öğretmen ve öğrencileri kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
