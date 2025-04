Gaziantep Kolej Vakfı'ndan The Addams Family Müzikali

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri tarafından geleneksel olarak her yıl sahnelenen İngilizce Müzikal geleneği bu yılda devam etti. Öğrenciler tarafından sahnelenen The Addams Family adlı müzikal büyük ilgi görürken davetliler öğrencilerin gösterdiği yüksek performansı ayakta alkışladı.

1963 yılından bu yana akademik başarılarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarıyla taçlandıran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri sahne sanatlarında elde ettikleri büyük başarılarla da dikkat çekiyor. Her yıl geleneksel olarak sahnelenen İngilizce müzikalde bu yıl öğrenciler ve öğretmenleri büyük çabalarla hazırlayarak sahneledikleri The Addams Family adlı İngilizce Müzikalle dikkat çekti. GKV Özel Liseleri İngilizce Öğretmeni Fatma Özseven tarafından kaleme alınarak sahneye uyarlanan ve yönetmenliğinin gerçekleştirildiği The Addams Family müzikali, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatırken derin bir mesaj da verdi. Wednesday Addams ile Lucas Beineke karakterlerinin ilişkisi üzerinden ilerleyen hikayede, farklı aile yapılarından gelen iki gencin sevgisi merkeze alındı. Tuhaf ve karanlık bir dünyadan gelen Addams ailesi ile sıradan ve geleneksel Beineke ailesinin bir araya gelişi, farklılıkların çatışmasını gözler önüne serdi. Ancak gençlerin birbirine duyduğu sevgi, bu farklılıkların aşılabileceğini ve anlayışla birleşebileceğini gösterdi. Müzikalde, birey olmanın, kendi kararlarını verebilmenin ve dürüstlüğün önemi vurgulanırken, ailelerin de değişime açık olması gerektiği anlatıldı.

Müzikalin sonunda GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri kutlayarak günün anısına birer çiçek takdim etti. - GAZİANTEP