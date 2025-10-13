Gaziantep'in Lezzet Merkezinde Yeni Trend: Kiremitte Lavaş Kebabı

Gaziantep'te zırhla hazırlanan kıyması, arasına konulan kaşarı ve lavaşla kaplanan kiremitte özel olarak pişirilen lavaş kebabı vatandaşlardan ilgi görüyor.

Türkiye'nin UNESCO tarafından gastronomi dalında "fark oluşturan şehirler" ağına dahil edilen ve eşsiz lezzetlerinden dolayı da Türkiye'nin "lezzet başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep'in yeni lezzetlerinden olan lavaş kebabına ilgi artıyor.

Türkiye'nin gastronomi turizminde öne çıkan şehirlerinden olan, yüzlerce yemek çeşidini bünyesinde barındıran ve lezzetli yemekleriyle mutfak kültürü açısından Türkiye'nin yanı sıra dünyanın en dikkat çeken şehirlerinden biri olan Gaziantep'te kiremitte yapılan lavaş kebabı büyük ilgi görüyor.

Damaklarda bıraktığı lezzetle büyük bir ilgi gören kiremitte lavaş kebabını yiyenler tadına doyamıyor. Gaziantep mutfağının yeni lezzetlerinden olan kiremitte lavaş kebabı, zırhla hazırlanan kıyma, kaşar ve lavaşla yapılıyor. Zırhlanan kıyma kiremite konulduktan sonra rendelenen kaşar, üzerine konulan domates ve biberle birlikte fırına konularak 10 dakika pişiriliyor. Kiremitte pişen kıyma, kaşar, biber ve domateslerin üzeri daha sonra elle açılan lavaş hamuruyla kaplanıyor.

Tekrar fırına atılan ve 5 dakika fırında kaldıktan sonra çıkarılan kebap lavaşla birlikte piştikten sonra hazır hale geliyor. Kiremitte özel olarak piştiği için damakları tatlandıran ve çok lezzetli olan lavaş kebabı genelde ayranla tüketiliyor.

Gaziantep'in ön plana çıkan lezzetleri arasına giren lavaş kebabı Gaziantep halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerden de ilgi görüyor. Şehrin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan lavaş kebabı her mevsimde tüketiliyor.

Gastronomi şefi Şakir Özdek, damaklarda unutulmayan lezzet bırakan lavaş kebabının kiremitte pişen yemeklerden olduğunu söyledi.

Özdek, Türkiye'nin zengin yemek kültürüyle öne çıkan şehirlerinden Gaziantep'in mutfak kültürünün ve yemek çeşitlerinin zengin olduğuna dikkati çekerek, "Meralarda yetişen kuzularımızın kaburga etiyle ve kaşarla yapılan lavaş kebabını herkese tavsiye ediyoruz. Bu yemeğe kiremitte lavaş kebabı ve lavaş tavası diyoruz. Antep peyniri veya kaşarla da yapılıyor. Lavaş kebabına lezzet katan kiremittir. Yaz boyunca yetiştirdiğimiz kuzuları kestikten sonra etiyle lavaş kebabı yaparız. Türkiye'nin her tarafında lavaş var. Fakat bizim Barak Ovası'nda, Harran Ovası'nda yetiştirdiğimiz ürünlerden dolayı genelde bu ürünlerden yapılan yemeklerde lezzetli olur. Barak Ovası'nda yetiştirdiğimiz buğdaydan elde ettiğimiz un ile lavaş yaptığımız zaman da Türkiye genelinde farklı bir lavaş oluyor. Lavaşı kuzularımızın etiyle birleştirdiğimizde, Nurdağı ve İslahiye'den hasat ettiğimiz biberlerde lavaş kebabına ayrı bir lezzet veriyor. Müşterilerimiz, özellikle şehir dışından gelen misafirlerimiz farklı bir lezzet olan lavaş kebabını tavsiye ediyoruz. Yiyenlerde zaten çok beğeniyor" dedi. - GAZİANTEP