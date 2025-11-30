Haberler

Gaziantep'in Kış Lezzeti: Soğan Kebabı

Gaziantep'in Kış Lezzeti: Soğan Kebabı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, doğal antibiyotik etkisi nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Havaların soğumasıyla birlikte kebapçılarda pişirilmesine başlanan bu meşhur yemek, bağışıklığı artırdığına inanılarak özellikle kış aylarında sıkça tüketilmektedir.

Gaziantep'te vazgeçilmez kış lezzetlerinden olan ve doğal antibiyotik özelliği taşıyan soğan kebabı, havaların soğumasıyla ilgi görmeye başladı.

Gaziantep'in eşsiz kış lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, lezzetinin yanı sıra kış aylarında doğal antibiyotik olduğu ve enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazandırdığı için vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin mutfak kültürüyle öne çıkan şehirlerinden Gaziantep'te özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen soğan kebabı, vatandaşlar tarafından çokça tercih ediliyor.

Gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazandırdığına inanılıyor

Özellikle gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber kentteki kebapçılarda pişirilmeye başlandı. İçerisinde bulundurduğu soğan, baharat, kuzu eti ve nar pekmeziyle adeta şifa deposu olan soğan kebabı, gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazandırdığı için kış aylarında Gaziantepli vatandaşların gözdesi oluyor.

"Soğan kebabı geçmişten bugüne her kış mutlaka yapılan bir yemek"

Soğan kebabının faydası ve fiyatı hakkında bilgi veren işletmeci Şükrü Savun, "Soğan kebabı geçmişten bugüne her kış mutlaka yapılan bir yemektir. Bir kilo etle yapılan bir tepsinin maliyeti ortalama bin lira civarındadır" dedi.

"Soğan kebabı Antep'e özgü bir kış yemeği olarak bilinir"

Soğan kebabının Gaziantep'e özgü olduğunu söyleyen işletme sahibi Şükrü Savun, "Soğan kebabı, Gaziantep'te sonbaharda başlayıp ilkbahara kadar devam eden, özellikle kış aylarında yapılan bir tepsi kebabıdır. Küçük soğanlarla hazırlanır ve Antep'e özgü bir kış yemeği olarak bilinir. Hatta bazı ustalar soğanın acılığını almak için ayva da ekler. Biz de bu kebap için özel bir baharat karışımı hazırlarız. Gaziantep'te kasapların kendilerine özgü sos hazırlama geleneği vardır. Kebapta hayvanın boşluk kısmından alınan et kullanılır. Soğan, et ve özel bir sosla hazırlanır. Ayva eklenmesi ise yemeğin ekşiliğini dengeler ve soğanın acısını hafifletir. Gaziantep'te ustalarımızdan gördüğümüz kadarıyla soğan kebabı geçmişten bugüne her kış mutlaka yapılan bir yemektir. Bir kilo etle yapılan bir tepsinin maliyeti ortalama bin lira civarındadır" dedi.

"Kış aylarında soğan kebabı hem lezzeti hem 'doğal antibiyotik' etkisiyle tercih edilir"

Soğan kebabını sık tükettiğini söyleyen vatandaş Murat Doğan, "Soğan kebabı, Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmez yemeklerindendir. Hemen hemen her evde haftada iki kez pişirilir ve misafirlere ikram edilir. Ekşili ve meşhur bir yemektir. Gaziantep mutfağının ayırt edici tatlarından biridir. Kış aylarında soğan kebabı hem lezzeti hem 'doğal antibiyotik' etkisiyle tercih edilir. Sıcak tutar, doyurucudur. Yazın soğan kebabı yapılmaz, soğan yazın tat vermez. Bu yüzden yaz aylarında patlıcan kebabı, kış aylarında ise soğan kebabı tercih edilir" diye konuştu.

Diğer müşteri Ahmet Doğan ise soğan kebabını sağlığa olan faydalarından dolayı sık sık tükettiğini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar

Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.