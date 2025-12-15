Gaziantep'in tescilli lezzeti beyran dünya lezzetlerini solladı

Gastronomi şehri Gaziantep'in UNESCO korumasında yer alan tescilli lezzetlerinden beyran, dünyaca ünlü lezzetleri geride bırakarak dünyanın en iyi 2'inci yemeği seçildi.

Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) şehirler ağına dahil edilen Gaziantep, Türkiye'nin en zengin mutfaklarından birine ev sahipliği yapıyor.

UNESCO'nun 116 şehir arasında gastronomi alanında fark oluşturan şehirler ağına Türkiye'den seçilen ilk şehir olan Gaziantep eşsiz ve zengin mutfağıyla dünyada da adından söz ettiriyor.

Gaziantep mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden olan beyran kent mutfağının en sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından TasteAtlas, "Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesini açıkladı.

Beyran ustaları: Beyran çorba değil

Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep'e özgü bir lezzet olan beyran yemeğinin dünyanın en iyi 2'inci yemeği seçilmesi dünyaca ünlü lezzetleri geride bıraktı. Beyranın listede 2'inci sırada yer alması beyran ustalarını sevindirmekle birlikte ana yemek olduğu için beyrana çorba denilmesine de karşı olduklarını dile getirdi.

Beyran yemeğinin çorba olmadığını ve kentin geleneksel en lezzetli yemeği olduğunu belirten ustalar, beyranın Gaziantep'in vazgeçilmez en önemli yemeklerinden olduğunu vurguladı.

Şifalı ve güçlü aromasıyla biliniyor

Çok yüksek ateşte pişirilmesinin yanı sıra içindeki kuzu eti, pirinç, baharat ve bol sarımsakla ağızları tatlandıran beyran, şifa niyetine de içiliyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle nezle ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir koruyucu olarak tercih edilen beyran, şifalı ve güçlü aromasıyla biliniyor.

Beyranın dünya çapında tanınmasına çok sevindiklerini belirten beyran ustaları, Gaziantep'in binlerce yıllık mutfak kültürünün, emeğinin ve ustalığının dünya sahnesinde tescillenmesini büyük bir başarı olarak nitelendirdi.

Beyranın dünyada 2'inci sırada yer almasının gururunu yaşıyoruz

Hazırlanması saatler süren beyranın içerisindeki kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlar ile vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer aldığını belirten beyran ustaları, Gaziantep'te evlerin yanı sıra hemen her lokanta ve restoranın menüsünde yer alan beyranın dünyada 2'inci sırada yer almasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Beyranın Gaziantep mutfağının en sevilen lezzetlerinden olduğunu belirten beyran ustalarından Ahmet Çadır, beyran yemeğinin dünyada 2'inci sırada yer almasının Gaziantep mutfağının gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

"Biz beyranı yemek olarak adlandırıyoruz"

Güçlü aroması ve besleyici yapısıyla bilinen beyran yemeğinin Gaziantep mutfağına ait lezzetlerden olduğunu belirten Çadır, "Gaziantep'te UNESCO tarafından koruma altında olan beyranımız dünyada ikinci çorba seçildi. Tabii buna üzülsek mi, sevinsek mi bilemedik. Çünkü biz beyranı Gaziantep olarak yemek olarak adlandırıyoruz. Ama dünyada ikinci çorba seçilmiş. İkinciliği de üzüldük. Çünkü bu yemeğin hakkı birinci olmalıydı. İnşallah önümüzdeki yıllarda birinci yemek veya birinci çorba listesinin en başında beyranı görürüz. Çünkü yüzyıllardır Gaziantep'te gelenek haline gelen şifa deposu, protein deposu, C vitamini deposu, antibiyotik deposu, doğal antibiyotiktir. Beyrana çorba denilmesinden neden hoşnut olmuyoruz? 12 saat biz buna emek veriyoruz. 12 saat boyunca bir çorba hazırlanmaz sanırım. 12 saat boyunca başında beklenilen bir yemeğin hazırlandığını düşünmüyorum. Yine de Gaziantep'imize hayırlı olsun. Herkesi Gaziantep'e bu lezzeti yemeye bekleriz" dedi.

"Gazianteplinin haftada en az bir gün tükettiği yemektir"

Beyran yemeğinin özellikle sonbahar ve kış aylarında bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle nezle ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir koruyucu olarak tercih edildiğini bildiren Çadır, "Kış başlayınca beyran Gazianteplinin haftada en az bir gün tükettiği yemektir. Çünkü biliyorsunuz Gaziantep'te kuru iklim mevcuttur. Kuru bir havada da hastalıklar daha çok yayılıyor. Onu önlemek için Gaziantepli beyran içerek önlem alıyor. Beyran yemeğinin içinde yağsız kuzu etleri var. Kuzunun boyun ve kürek eti var. 12 saat pişer. İçinde ilikli kemik suyu, et suyu var. Çok güzel aroması var. Sarımsak olsun, biber olsun, limon sıkıyoruz, C vitamini olsun. Beyran hem lezzetli hem şifalı bir yemek olduğundan şu an herkes tarafından çok ilgi görüyor" şeklinde konuştu.

Beyran yemeğinin dünyada 2'inci sırada yer almasından gurur duyduklarını belirten vatandaşlar ise ana yemek olduğu için beyrana çorba denilmesine de karşı olduklarını dile getirdi. - GAZİANTEP