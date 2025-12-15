Haberler

Gaziantep'in tescilli lezzeti beyran dünya lezzetlerini solladı

Gaziantep'in tescilli lezzeti beyran dünya lezzetlerini solladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gastronomi alanında UNESCO tarafından tescillenen Gaziantep'in beyran yemeği, dünya çapında yapılan bir değerlendirmede en iyi ikinci yemek olarak seçilerek Gaziantep mutfağının gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Gastronomi şehri Gaziantep'in UNESCO korumasında yer alan tescilli lezzetlerinden beyran, dünyaca ünlü lezzetleri geride bırakarak dünyanın en iyi 2'inci yemeği seçildi.

Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) şehirler ağına dahil edilen Gaziantep, Türkiye'nin en zengin mutfaklarından birine ev sahipliği yapıyor.

UNESCO'nun 116 şehir arasında gastronomi alanında fark oluşturan şehirler ağına Türkiye'den seçilen ilk şehir olan Gaziantep eşsiz ve zengin mutfağıyla dünyada da adından söz ettiriyor.

Gaziantep mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden olan beyran kent mutfağının en sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından TasteAtlas, "Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesini açıkladı.

Beyran ustaları: Beyran çorba değil

Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep'e özgü bir lezzet olan beyran yemeğinin dünyanın en iyi 2'inci yemeği seçilmesi dünyaca ünlü lezzetleri geride bıraktı. Beyranın listede 2'inci sırada yer alması beyran ustalarını sevindirmekle birlikte ana yemek olduğu için beyrana çorba denilmesine de karşı olduklarını dile getirdi.

Beyran yemeğinin çorba olmadığını ve kentin geleneksel en lezzetli yemeği olduğunu belirten ustalar, beyranın Gaziantep'in vazgeçilmez en önemli yemeklerinden olduğunu vurguladı.

Şifalı ve güçlü aromasıyla biliniyor

Çok yüksek ateşte pişirilmesinin yanı sıra içindeki kuzu eti, pirinç, baharat ve bol sarımsakla ağızları tatlandıran beyran, şifa niyetine de içiliyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle nezle ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir koruyucu olarak tercih edilen beyran, şifalı ve güçlü aromasıyla biliniyor.

Beyranın dünya çapında tanınmasına çok sevindiklerini belirten beyran ustaları, Gaziantep'in binlerce yıllık mutfak kültürünün, emeğinin ve ustalığının dünya sahnesinde tescillenmesini büyük bir başarı olarak nitelendirdi.

Beyranın dünyada 2'inci sırada yer almasının gururunu yaşıyoruz

Hazırlanması saatler süren beyranın içerisindeki kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlar ile vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer aldığını belirten beyran ustaları, Gaziantep'te evlerin yanı sıra hemen her lokanta ve restoranın menüsünde yer alan beyranın dünyada 2'inci sırada yer almasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Beyranın Gaziantep mutfağının en sevilen lezzetlerinden olduğunu belirten beyran ustalarından Ahmet Çadır, beyran yemeğinin dünyada 2'inci sırada yer almasının Gaziantep mutfağının gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

"Biz beyranı yemek olarak adlandırıyoruz"

Güçlü aroması ve besleyici yapısıyla bilinen beyran yemeğinin Gaziantep mutfağına ait lezzetlerden olduğunu belirten Çadır, "Gaziantep'te UNESCO tarafından koruma altında olan beyranımız dünyada ikinci çorba seçildi. Tabii buna üzülsek mi, sevinsek mi bilemedik. Çünkü biz beyranı Gaziantep olarak yemek olarak adlandırıyoruz. Ama dünyada ikinci çorba seçilmiş. İkinciliği de üzüldük. Çünkü bu yemeğin hakkı birinci olmalıydı. İnşallah önümüzdeki yıllarda birinci yemek veya birinci çorba listesinin en başında beyranı görürüz. Çünkü yüzyıllardır Gaziantep'te gelenek haline gelen şifa deposu, protein deposu, C vitamini deposu, antibiyotik deposu, doğal antibiyotiktir. Beyrana çorba denilmesinden neden hoşnut olmuyoruz? 12 saat biz buna emek veriyoruz. 12 saat boyunca bir çorba hazırlanmaz sanırım. 12 saat boyunca başında beklenilen bir yemeğin hazırlandığını düşünmüyorum. Yine de Gaziantep'imize hayırlı olsun. Herkesi Gaziantep'e bu lezzeti yemeye bekleriz" dedi.

"Gazianteplinin haftada en az bir gün tükettiği yemektir"

Beyran yemeğinin özellikle sonbahar ve kış aylarında bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle nezle ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir koruyucu olarak tercih edildiğini bildiren Çadır, "Kış başlayınca beyran Gazianteplinin haftada en az bir gün tükettiği yemektir. Çünkü biliyorsunuz Gaziantep'te kuru iklim mevcuttur. Kuru bir havada da hastalıklar daha çok yayılıyor. Onu önlemek için Gaziantepli beyran içerek önlem alıyor. Beyran yemeğinin içinde yağsız kuzu etleri var. Kuzunun boyun ve kürek eti var. 12 saat pişer. İçinde ilikli kemik suyu, et suyu var. Çok güzel aroması var. Sarımsak olsun, biber olsun, limon sıkıyoruz, C vitamini olsun. Beyran hem lezzetli hem şifalı bir yemek olduğundan şu an herkes tarafından çok ilgi görüyor" şeklinde konuştu.

Beyran yemeğinin dünyada 2'inci sırada yer almasından gurur duyduklarını belirten vatandaşlar ise ana yemek olduğu için beyrana çorba denilmesine de karşı olduklarını dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Dünyaca ünlü marka veda ediyor! Son 8 gün tüm ürünler indirimli satılacak

Ünlü marka veda ediyor! Tüm ürünleri neredeyse bedavaya satıyorlar
Türk siyasetinde görülmemiş sözler! CHP'li isimden Bakan Kurum'a: Tarihe geçtiniz

Siyasette görülmemiş sözler! CHP'li isimden Kurum'a: Tarihe geçtiniz
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
12 yaşındaki çocuk okul çıkışında bıçaklandı

Okuldan çıkan 12 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatıp kaçtılar
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title