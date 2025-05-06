Gaziantep'in Beyran ve Kelle Paçaya Artan Talebi

Gastronomi kenti Gaziantep'in eşsiz lezzetleri beyran ve kelle paça, şifa deposu özelliğiyle her mevsim vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Son dönemlerde havaların da dengesiz seyretmesi nedeniyle şifa deposu özelliğiyle bilinen beyran ve kelle paçaya ilgiyi arttı.

UNESCO'nun gastronomi dalında geliştirici şehirler ağında olan Gaziantep'in önemli lezzetleri arasında yer alan beyran ve kelle paça, her mevsim yoğun talep görüyor. Havaların bazen serin seyretmesi ve ani sıcaklık değişimleri, bağışıklık sistemini zayıflatırken vatandaşlar vücut direncini artırmak için geleneksel lezzetler olan beyran ve kelle paçaya yöneliyor. Beyran ve kelle paça, içerdiği kolajen, kemik suyu, sarımsak ve acı biberle adeta doğal bir ilaç görevi görüyor.

"Beyran ve paça çorbasına olan talep artmış durumda"

Havaların dengesiz seyretmesi nedeniyle vücut direncini arttırmak isteyen vatandaşların beyran ve paçaya ilgi gösterdiğini söyleyen lokanta işletmecisi İbrahim Çadır, "Evet, bu yıl yaz mevsimi biraz geç geliyor gibi görünüyor; havalar hala tam ısınmadı. Ancak soğuk veya serin havalarda da beyran tüketilir. İnsanlar, bağışıklık sistemlerini düzenlemek, sağlıklı kalmak ve aynı zamanda lezzetli olduğu için beyrana yoğun ilgi gösteriyor. Ani sıcaklık değişimleri enfeksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle, vücudu toparlamak amacıyla beyran ve paça çorbasına olan talep artmış durumda" dedi.

"Kelle paça ve beyran doğal bir ilaç etkisi oluşturuyor"

Beyran ve kelle paça ile ilgili bilgi veren Çadır, "Bu bölgede genellikle kuzu eti kullanılır. Biz de kuzu kellesini pişirip, kemik suyuyla birlikte servis ediyoruz. Kuzu kellesindeki kolajen ve kemik suyundaki öz, içine eklediğimiz sarımsak ve acı biberle birleşince adeta doğal bir ilaç etkisi oluşturuyor. Eskiden bu kadar yoğun bir talep yoktu. Son zamanlarda insanlar bu tür ürünlere daha fazla ilgi göstermeye başladı. Bu da beyran ve paçaya olan talebin artmasına neden oldu" şeklinde konuştu.

"Şu anda paça ve beyranın porsiyonu 240 TL"

Beyran ve kelle paça fiyatları ile ilgili bilgi veren Çadır, "Gaziantep ve çevresinde paça ve beyran, sabah kahvaltısında da, öğle ya da akşam yemeklerinde de tüketilebilir. Bu da halkımız için büyük bir memnuniyet kaynağı. Tabii talep artınca fiyatlar da bir miktar yükseldi. Özellikle kelleye olan ilginin artması, çiğ kelle fiyatlarını da etkiledi. Önceden daha uygundu. Şimdi ise talep nedeniyle fiyatlar biraz yükseldi. Biz yine de mümkün olan en uygun fiyatla satmaya çalışıyoruz. Şu anda paça ve beyranın porsiyonu 240 TL" ifadelerini kullandı.

"Gaziantepliler için kelle paça ve beyran vazgeçilmezdir"

İsmail Kaya isimli vatandaş ise "Gaziantepliler için kelle paça ve beyran vazgeçilmezdir, bu bir gerçektir. Ben genellikle beyranı tercih ediyorum. Elbette zevke göre değişir ama genel olarak beyran ve kelle paça daha sağlıklı ve besleyicidir. İçeriğindeki sarımsak sayesinde özellikle soğuk algınlığı durumlarında tüketildiğinde faydasını hissediyoruz. İnsan gerçekten rahatladığını fark ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP