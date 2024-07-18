Gaziantep'in Araban ilçesine atanan polisler, yemin ederek göreve başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesine atanan 11 polis memuru için asalet tastiği yemin töreni yapıldı. Kaymakam Özgür İşçimen, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz ve emniyet personellerinin katılımı ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen törende 11 polis memuru bayrak ve silah üzerine yemin ederek resmen göreve başladı.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen tören sonunda emniyet personellerine başarılı görevler temennisinde bulundu. - GAZİANTEP