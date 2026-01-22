Gaziantep Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Haberler

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanındaki uçuşlar 23 Ocak 2026 saat 14.00'e kadar iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, kar yağışının hava ve kara yolunu olumsuz etkilemesi sebebiyle çeşitli maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları da meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Gaziantep'e 22-23 Ocak tarihleri için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte öğle saatlerine doğru kar yağışı başladı. Kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı kenti tamamen beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı kent gelinde zaman zaman tipi şeklinde etkili olurken beraberinde olumsuzlukları da getirdi.

Kar yağışı hava ve kara yolu ulaşımını olumsuz etkiliyor

Yoğun kar yağışından kentteki kara ve hava ulaşımı da olumsuz etkilendi. Kar yağışı sonrası kentin pek çok noktasında çok sayıda maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken havayolu ulaşımında da iptal kararı geldi. Gaziantep Valiliği, kente gece boyunca etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle saat 19.00'a kadar iptal edilen uçuşlar için yeni karar alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son meteorolojik veriler ışığında ilimizde devam eden kar yağışının etkisini artıracak olması ve buzlanma riski nedeniyle, tüm çalışmalara rağmen uçuş güvenliği ve yolcu mağduriyetini engellemek adına Gaziantep Havalimanı'nın kapanma süresi 23 Ocak 2026 saat 14.00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kentte, kar yağışının 23 Ocak öğle saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
