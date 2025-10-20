Son yıllarda birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan GİBTÜ, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 22-24 Ekim 2025 tarihleri arasında "İslam Dünyası Nereye?-Güçlü Bir Gelecek İçin Perspektif" ana temasıyla "Gaziantep Forum II" ye ev sahipliği yapacak Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, 22-24 Ekim günlerinde yapılacak foruma, Dünyanın dört bir yanından onlarca düşünürün konuşmacı olarak katılacağını bildirdi.

"Geleceğe odaklanan yapıcı bir diyalog ortamı"

Prof. Dr. Demir, "Gaziantep Forum II, temel meseleleri kapsamlı bir stratejik perspektif çerçevesinde tartışmak üzere bu yılın temasını "İslam Dünyası Nereye? -Güçlü bir gelecek için perspektif- olarak belirlemiştir. Bu uluslararası toplantı, dünyanın dört bir yanından alimleri, düşünürleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek, geleceğe odaklanan yapıcı ve kapsayıcı bir diyalog ortamı oluşturmayı hedeflemektedir" dedi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) öncülüğünde düzenlenen ve İslam dünyasının nabzını tutan uluslararası forum serisinin ikincisi, 22-24 Ekim 2025 tarihleri arasında farklı ülkelerden katılımcıları ağırlamaya hazırlanıyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Gaziantep Forum II", "İslam Dünyası Nereye? - Güçlü Bir Gelecek İçin Perspektif" üst başlığı altında, küresel ölçekte stratejik bir tartışma platformu sunacak.

Yerelden yükselen evrensel bir ses

Forumun öneminden bahseden GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "İnsanlık, tarihin kritik bir kavşağından geçiyor. Bugün artık değerler ve medeniyetler test ediliyor. Filistin'de yaşanan insanlık trajedisi, küresel sistemin ahlaki iflasının aynasıdır. Bu tabloda susmak, onaylamaktır. Beklemek, kaybetmektir. İslam dünyası ve insanlık, artık yeni bir söz söylemek zorundadır. İşte Gaziantep Forum, bu büyük arayışın merkezinde yer alıyor. Gaziantep forum, bir fikir meydanı, bir vizyon inşasıdır. 'İslam Dünyası Nereye? - Güçlü Bir Gelecek İçin Perspektif' başlığıyla gerçekleşen bu uluslararası buluşma, dünyanın dört bir yanından gelen düşünürleri, alimleri, stratejistleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor. Ortadoğu'da yeni güç dengeleri kurulurken, İslam dünyası tarihi bir sorumlulukla yüz yüze. Bu forum, işte tam da böyle bir dönemde, bugünü ve geleceği konuşmak için toplanıyor. Burada dile gelen her fikir, ezberleri bozmayı, yeni yollar açmayı hedefliyor. Her oturum, sadece şikayet değil; çözüm üretmeye odaklanıyor. Forum, stratejik bir aklın, ahlaki bir duruşun ve ortak bir geleceğin inşa edilebileceği zemini sunuyor. Gaziantep Forum, bir çağrıdır. Adalete, merhamete, özgürlüğe ve ortak akla yapılan bir çağrı. Küresel krizin ortasında, yerelden yükselen evrensel bir ses. Bu çağrıya kulak veren herkesi, bu büyük buluşmaya davet ediyoruz. Çünkü artık geleceği sadece konuşmak değil, birlikte inşa etmek zorundayız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP