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Gazi Tümgeneral Davut Ala, 25. Ameliyatına Hazırlanıyor

Gazi Tümgeneral Davut Ala, 25. Ameliyatına Hazırlanıyor
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15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan Gazi Tümgeneral Davut Ala, 25. kez bıçak altına yatacak. 8 kurşunla ağır yaralanmasına rağmen görevine dönebilmişti.

15 Temmuz hain darbe girişiminde 8 kurşunla yaralanarak gazi olan Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, olayın ardından 25. kez bıçak altına yatacak.

Gazi Tümgeneral Davut Ala, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Kartaltepe'deki kışlasında hain darbecilerle saatlerce çatışarak ağır yaralandı. Vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen sancağı düşürmedi, kışlasını hainlere teslim etmedi. 24 kez ameliyat olduktan sonra tekrar görevine dönen dönemin albayı, şimdinin ise Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Ala, kişisel sosyal medya hesabından 25. ameliyatını olacağını duyurdu.

Davut Ala, sosyal medyadan ameliyatı gerçekleştirecek Prof. Dr. Rüştü Cankon Germiyanoğlu ile birlikte fotoğraf paylaşarak, "Prof. Dr. Cankon hoca, sen kalk da Ankara'dan bu havada Samsun'a gel. Niye mi? 15 Ocak'ta 25. kez ameliyat olacak milletin 'gazi' bir naçizane ferdi için. Dile kolay 8 sene içinde 25. ameliyat" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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