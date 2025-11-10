Gazi Süleyman Paşa Türbesi'ne İhtişamlı Çevre Düzenlemesi

Osmanlı Cihan Devleti'nin kurucusu kabul edilen Sultan Orhan Gazi Han'ın büyük oğlu ve Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın Gelibolu Bolayır'daki türbesi, çevre düzenlemesi ile ihtişamlı hale getirildi.

Vakıflar Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından 16 milyon liraya ihale edilen bahçe düzenlemesi çalışmalarında son safhaya gelindi. Bahçesinde Esseyyid Hasan Kelami Paşa'nın ( Osmanlı İzmir Garnizon Komutanı ve Aydın ve Saruhan Sancakları Valisi) da kabrinin bulunduğu Şehzade Süleyman Paşa'nın türbesi, yeni çevre düzenlemesi ile dışarıdan güzel bir görünüme kavuştu. Yaz kış çok sayıda ziyaretçinin uğradığı Gelibolu'nun Bolayır köyünde tepede hakim bir mevkideki türbenin 14. yüzyılda inşa ettirildiği biliniyor. Osmanlı Devleti'nin Bursa'da kurulmasından sonra, İznik, Kocaeli'nin fethini gerçekleştiren Süleyman Paşa'nın daha sonra batıya yönelerek kayıklarla Çanakkale Boğazı'nı geçip Gelibolu'yu fethettiği biliniyor.

Sandukanın güçlendirilmesi ve puşide konulması isteniyor

Erken Osmanlı dönemi (1390) yapımı Gazi Süleyman Paşa Türbesi'ndeki sandukanın güdük kaldığını (yere yakın olduğuna) dikkat çeken ecdat vefalısı ziyaretçiler, yapılan çevre düzenlemesi çalışması kapsamına türbe içerisindeki iyileştirmelerin de yapılmasını istediler. Bursa Olgunlaşma Enstitüsünde el işi tel kırma bir puşide (sanduka örtüsü) hazırlatılmasını da tavsiye eden ziyaretçiler, "Orhangazi'nin büyük oğlu olan Süleyman Paşa güçlü bir şehzade ve gazidir. Ömrünü fetihlere veren bir sultan gibi muamele görmelidir. Bu türbenin çevre düzenlemesi kadar, türbenin içerisinin de tezyini hakkıdır. Olgunlaşma enstitülerinde yapılan bir padişah puşidesi, bu büyük fatihin, Avrupa'ya ilk olarak Osmanlı ordularını geçiren Şehzade Komutan Süleyman Paşa'ya çok görülmemelidir" dediler.

Yazar Namık Kemal'in de türbe bahçesinde kabri bulunuyor. Mermerden süslemeli kabir, bahçedeki en dikkat çeken mezar olarak görülüyor. Sandukanın iyileştirilip türbe içerisinin de tezyin edilmesi, yapılan çalışmayı taçlandıracak.

Gazi Süleyman Paşa kimdir?

Osmanlı şehzadesi ve komutan olarak bilinen Sultan Orhan oğlu Süleyman Paşa'nın doğum tarihi kayıtlarda yer almıyor. Ölüm tarihi ise 1359 olarak biliniyor. 1324 yılında veliaht olan Süleyman Paşa 1330 da İznik, 1337'de İzmit'in fethinde önemli görevler ifa etti. İzmit ve civarının yönetimi ile görevlendirildi. Bu civarlar o zamanlar Süleyman Paşa İli olarak ifade edilmekteydi. Daha sonra Aydıncık, Biga ve Lapseki'yi aldı. Bu muzafferiyetlerinden dolayı Osmanlı Ordusu'nun baş komutanlığına getirildi. Sırp Kralı'nın Selanik'i kuşatması üzerine Osmanlı Devleti'nden Orhangazi'den yardım isteyen Bizans İmparatoru'nun yardımına gitmek üzere 10 bin kişilik ordu ile Rumeli'ye geçti. Dimetoka önlerinde Sırpları ve Bulgarları yenilgiye uğratan Süleyman Paşa Bulgaristan'ın içlerine kadar yeni yerler aldı. Bu başarıları üzerine kendisine verilen Gelibolu yakınlarındaki Çimpe kalesine asker bırakarak, Anadolu yakasındaki Biga'ya döndü. Rumeli'de bulunduğu süre içinde Avrupa tarafındaki halk ile iyi ilişkiler kuran Süleyman Paşa 1354 yılına kadar Gelibolu yarımadası ile Tekirdağ arasındaki kıyıları hakimiyetine aldı. Anadolu'dan Gelibolu'ya getirdiği halkı bu alana yerleştirdi. Ancak Bizans Hükümdarının itirazı ve Osmanlı'ya para ödemesi karşılığı bu alanı bırakarak tekrar Anadolu'ya döndü. O sırada Eratnaoğulları arasındaki çıkan bir anlaşmazlık üzerine Bursa'nın doğusunda kalan Ankara tarafına ordusu ile yürüyen Süleyman Paşa Ankara'yı Osmanlı idaresine aldı. 1356'da Bursa'da babası Orhan Bey ile görüşerek daha sonra tekrar Rumeli'ye geçti. Çimpe, Gelibolu, Bolayır, Keşan, Malkara, İpsala ve Vize (Kırklareli) gibi yerleri alarak Trakya, İstanbul'un fethinden önce Osmanlı hakimiyetine girdi. Rumeli Fatihi olarak meşhur oldu. Bu fetihlerde yanında kardeşi 1.Murad Han'da bulundu.

Gelibolu Bolayır yakınlarında çıktığı bir av gezisinde attan düşerek vefat ettiği biliniyor. Türbede lalası da yanında medfun bulunuyor. - ÇANAKKALE