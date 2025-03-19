Gazi Polis Memuru Hasan Alpak'a Devlet Övünç Madalyası

Eskişehir'de Gazi Polis Memuru Hasan Alpak'a Vali Hüseyin Aksoy tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda Polis Memuru Hasan Alpak, yaralanarak gazi oldu. Dün, Eskişehir Valiliği'nde Alpak'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nın takdim edilmesi amacıyla tören düzenlendi. Alpak, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Vali Hüseyin Aksoy'un elinden aldı. - ESKİŞEHİR