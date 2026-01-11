Haberler

Karaelmas Gazeteciler Derneği'nden 10 Ocak'a özel Keltepe gezisi

Güncelleme:
Karaelmas Gazeteciler Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Keltepe Kayak Merkezi'nde gazetecilere ve ailelerine yönelik bir gezi düzenledi. Etkinlik, gazetecilerin stres atarak moral bulmalarını sağlarken, meslektaşlar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladı.

Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ve ailelerine yönelik Keltepe Kayak Merkezi'ne gezi düzenlendi.

Kent genelinden 60 kişinin katıldığı etkinlikte gazeteciler, aileleriyle birlikte kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Keltepe'de keyifli anlar yaşadı. Karla kaplı pistlerde vakit geçiren gazeteciler ve aileleri, yoğun çalışma temposunun ardından moral bulma fırsatı yakaladı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Bahattin Arı, 10 Ocak'ın yalnızca bir kutlama günü olmadığını vurgulayarak, "Gazeteciler ağır ve stresli bir meslek icra ediyor. Bugün, meslektaşlarımızı aileleriyle birlikte bir araya getirerek hem dinlenmelerini hem de dayanışmamızı güçlendirmeyi amaçladık" dedi.

Gezi, gazeteciler ve ailelerinin karın tadını çıkarırken meslektaşlar arasında kaynaşmayı artırdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
