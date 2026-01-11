Karaelmas Gazeteciler Derneği'nden 10 Ocak'a özel Keltepe gezisi

Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ve ailelerine yönelik Keltepe Kayak Merkezi'ne gezi düzenlendi.

Kent genelinden 60 kişinin katıldığı etkinlikte gazeteciler, aileleriyle birlikte kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Keltepe'de keyifli anlar yaşadı. Karla kaplı pistlerde vakit geçiren gazeteciler ve aileleri, yoğun çalışma temposunun ardından moral bulma fırsatı yakaladı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Bahattin Arı, 10 Ocak'ın yalnızca bir kutlama günü olmadığını vurgulayarak, "Gazeteciler ağır ve stresli bir meslek icra ediyor. Bugün, meslektaşlarımızı aileleriyle birlikte bir araya getirerek hem dinlenmelerini hem de dayanışmamızı güçlendirmeyi amaçladık" dedi.

Gezi, gazeteciler ve ailelerinin karın tadını çıkarırken meslektaşlar arasında kaynaşmayı artırdı. - ZONGULDAK