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Gazeteciler Çankırı'da 'Yeni Nesil Gazetecilik' Çalıştayında Buluştu

Gazeteciler Çankırı'da 'Yeni Nesil Gazetecilik' Çalıştayında Buluştu
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TİGAD tarafından düzenlenen 'Yeni Nesil Gazetecilik' temalı çalıştayda 110 gazeteci, Çankırı'nın Ilgaz Dağı'nda eğlenceli anlar yaşadı. Kartopu savaşlarının yapıldığı etkinlikte, gazeteciler hem stres attı hem de bölgenin kültürel mirasını tanıma fırsatı buldu.

İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), Çankırı'da "Yeni Nesil Gazetecilik" temalı bir çalıştay düzenleyerek meslektaşları bir araya getirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 110 gazeteci, Çankırı'nın beyaz örtüye bürünen doğasında çocuklar gibi eğlendi.

Çalıştayın en renkli bölümlerinden biri, Ilgaz Dağı'nda gerçekleşti. Gazeteciler kartopu savaşlarına tutuştu, kayak pistlerinde hız yaparak adrenalini hissetti. Çalıştay kapsamında gazeteciler, Ilgaz Dağı'nda doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede, kartopu oynayarak eğlenen medya mensupları, halay çekip kayak yaparak stres attı.

Gazetecilerin toplumun her kesiminin sesini duyurmak için çalışırken kendi hayatlarını çoğu zaman yaşayamadıklarının altını çizen Kanal D Muhabiri İbrahim Konar "Türkiye ve dünya gündemi oldukça yoğun ve yorucu. Dünyanın her yerinde savaşlar ve olaylar yaşanıyor, hiç bitmiyor, sürekli yenileri ekleniyor. Böyle stresli bir ortamda burada olmak bizler için büyük bir moral kaynağı oldu" diye konuştu.

Kanal 7 Muhabiri Meryem Nas Mercan ise Ilgaz Dağı'na ilk defa geldiğini belirterek, "Burası gerçekten büyüleyici bir yer. Her yer bembeyaz, kar yağışı devam ediyor ve gazeteci dostlarımız halay çekiyor. Muhteşem bir atmosfer var, çok keyif alıyoruz. Bu organizasyonu düzenleyenlere ayrıca çok teşekkür ederiz" dedi.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel de, gazetecilerin de eğlenmeye ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Bugün gazeteci arkadaşlarımızla buraya geldik. Şu anda gördüğünüz gibi gazeteci arkadaşlarımız hem kartopu oynuyorlar hem halaylar çekiyorlar. İşte o mesleğin vermiş olduğu stresli havadan, o stresli günlerden, saatlerden bir nebze de olsa uzaklaşmış oldu arkadaşlarımız. Tabi gazeteci arkadaşlarımızın da eğlenmeye ihtiyacı var. Hep haber yapacaklar diye bir şey yok. Birazdan haber olacaklar. Öyle düşünüyoruz. Bugün gazeteci arkadaşlarımız haber oluyor. Yapmış oldukları kartopu oyunları ve halaylarla. Dolayısıyla hakikaten Ilgaz çok güzel bir yer. Yıldıztepe Kayak Merkezi. Herkese tavsiyede bulunuyoruz. Gelsinler, görsünler, eğlensinler diyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 110 gazeteci, Çankırı Kalesi ve diğer turistik mekanları ziyaret ederek bölgenin kültürel mirasını daha yakından tanıma imkanı buldu. Etkinlik, gazeteciler arasında dayanışmayı güçlendirirken, Çankırı'nın tanıtımına da önemli katkılar sağladı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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