Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Gazze'deki İnsanlık Dramını Anlatacak

Gazeteci ve program sunucusu Mehmet Akif Ersoy ; Niğde Belediyesince düzenlenen ve Gazze'de yaşanan insanlık dramının enine boyuna konuşulacağı söyleşiye katılmak üzere Niğde'ye gelecek.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 'İnsanlığın Kanayan Yarası, Onur Sınavı- Gazze2 konulu söyleşi 9 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. 7 Ekim'den bu yana çocuk ve kadın olmak üzere binlerce masumun yaşamını yitirdiği Gazze'ye giderek yaşanan dramı gözler önüne seren Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, şahit olduğu dramı Niğde Belediyesi tarafından 9 Aralık'ta düzenlenecek programda katılımcılara aktaracak. Dünyanın gözü önünde Gazze'de, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir katliamın yaşandığını belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Gazze gerçekten de insanlığın kanayan yarası ve onur sınavıdır. Çoluk çocuk demeden insanların katledilmesine sessiz kalınamaz. Bu bir zulümdür. Biz bu zulme karşı olduğumuzu tüm dünyaya haykırmak istiyoruz" dedi.

Tüm vatandaşları söyleşiye davet eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bölgede bir an önce saldırıların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması gerektiğini de ifade etti. Niğde'de Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan söyleşiye katılacak olan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un, 2021 yılında yine Gazze'yi konu olan 'Tünel: Gazze'de Yaşamak' adlı bir kitabı yayımlanmıştı. - NİĞDE