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Gazeteci Kubilay Eldemirci, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Gazeteci Kubilay Eldemirci, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
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30 yılı aşkın süre gazetecilik yapan ve meslektaşları tarafından 'gülen yüz' olarak bilinen Kubilay Eldemirci, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Küçük bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da 30 yılı aşkın süredir gazetecilik mesleğine emek veren, meslektaşlarının "gülen yüzü" olarak tanıdığı Kubilay Eldemirci, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eldemirci, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını gazeteciliğe adayan, meslek yaşamı boyunca da birçok gazete ve basın kuruluşunda görev alan Kubilay Eldemirci (56), geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırılarak anjiyo olmuştu. Sağlık durumu iyiye giden Eldemirci, bu sabah saatlerinde geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Eldemirci için ikindi namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende helallik alındı, dualar edildi. Yakınları, gazeteci dostları, meslektaşları ve sevenlerinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Kılınan cenaze namazının ardından Eldemirci'nin naaşı sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Son olarak Antalya'da Yüz Yüze Gazetesi'nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan evli 2 çocuk babası Kubilay Eldemirci, mesleğine duyduğu saygı, insanlara yaklaşımındaki nezaket ve çalışma azmiyle tanınıyordu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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