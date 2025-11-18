Gazeteci Hikmet Sönmez için Helalleşme Programı Düzenlendi

Hayatını kaybeden Gazeteci Hikmet Sönmez için Bartın'daki evinin önünde helalleşme programı düzenlendi.

Bartın Barış Gazetesi'nin sahibi 84 yaşındaki Hikmet Sönmez, dün akşam saatlerinde Orduyeri Mahallesi 678. Sokak Şirinyuva Sitesi'ndeki ikametinde ölü bulundu. Barış Gazetesi'nin sahibi Hikmet Sönmez'in cenazesi morga kaldırılarak, otopsi yapıldı. Sönmez'in cenazesi bu sabah saat 10.00'da son kez evinin önüne getirildi. Evinin önünde düzenlenen helalleşme programına çok sayıda seveni katıldı.

Helallik alınmasının ardından Gazeteci Sönmez'in cenazesi defnedilmek üzere Zonguldak'a götürüldü.

Cenaze, Uzunmehmet Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zonguldak Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedilecek. - BARTIN