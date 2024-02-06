GAÜN Mühendislik Fakültesi Deprem Bölgesi Zirvesi İçin Kayıtlar Açıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından 15-16 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan ' Deprem Bölgesi Zirvesi' için on-line kayıtlar açıldı.

Deprem Bölgesi Zirve'sine olan yoğun talepten dolayı katılmak isteyenler QR kod veya linkten Zirve'ye katılım için kayıt yaptırılabilecek, Zirve konuşmacıları ve panelistleri Düzenleme Kurulu tarafından periyodik olarak kamuoyuna duyurulacak.

AFAD, KIZILAY, Dernekler, Uluslararası Kuruluşlar (UNHCR), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, üniversiteler gibi pek çok kurum ve kuruluşun yer alacağı Deprem Bölgesi Zirvesi'nde depremin hukuki yönü, akademisyenler, savcılar ve baro tarafından ele alınırken, depremin teknik yönü, yapıların durumu, nelere dikkat edilmesi deprem uzmanları ve mühendisler tarafından ele alınacak. Bununla beraber depremin sosyal ve eğitim boyutu, sosyal destek boyutu, çocuklara etkisi ve deprem psikolojisi de Zirve'de düzenlenecek panellerde ele alınacak.

6 Şubat Depremleri surecinde büyük çabalar gösteren sanatçıların Çağrılı Konuşmacı olarak Zirve'de yer alması beklenirken, depremin sivil toplum ve şehircilik yönü de düzenlenen panellerde münazara. Ayrıca, deprem bölgesi üniversite öğrencilerine de sivil toplum bazlı dernek tarafından oturumlar esnasında bilgisayar hediye edilecek.

'Deprem Bölgesi Zirvesi' hakkındaki bilgilere https://depremzirvesi.gantep.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. - GAZİANTEP