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GAÜN'de İslam Hayat ve Şeriat Paneli Düzenlendi

GAÜN'de İslam Hayat ve Şeriat Paneli Düzenlendi
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Gaziantep Üniversitesi'nde, İslam'ın evrensel huzuru ve şeriatın kavramsal tarihi üzerine bir panel gerçekleştirildi. Panelde, İslam'ın tüm insanlık için gönderilmiş bir din olduğu vurgulandı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fatihler Yetiştiren Anneler Topluluğu tarafından hazırlanan İslam Hayattır-Şeriatın Aydınlığına Doğru paneli GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akbaş'ın moderatörlüğünü yaptığı panele Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Karadağ, GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Baysa ve Dr. Yakup Çalışkan konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Mehmet Akbaş konuşmasında, İslam'ın sadece Müslümanlar için değil 8 milyar insanın saadeti için gönderilmiş bir din olduğunu vurguladı.

Son dönemlerde şeriatla ilgili tartışmaların gündeme geldiğini belirten Doç. Dr. Bekir Karadağ, bazı inançların vermiş olduğu şeriatla ilgili beyanatların, ilmi gerçeklikle metodolojiye uymadığını söyledi. Doç. Dr. Karadağ, Şeriat kavramının Kur'an'da ve sünnete nasıl geçtiğini İslami literatürdeki geçmişini katılımcılarla paylaştı.

Doç. Dr. Hüseyin Baysa ise 'Kısasta hayat vardır' ayeti ekseninde yaptığı sunumunda kısas uygulamasının tarihi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

"Yüce Allah'ın günümüze ve gelecekte ulvi hedef ile gayeleri gerçekleştirebilmesi için insanlara hüküm ve yasalar bahşetmiştir" diyen Dr. Yakup Çalışkan da bu hüküm ve yasalar konusunda bilgi verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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