Mezopotamya'nın bereketli topraklarını suyla buluşturacak olan GAP suyu depolama alanına deneme suyu bırakıldı. Kızıltepe'de Menduh Ugar, ismindeki bir vatandaş bunu fırsata çevirmek için balık malzemeleri satışına başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen projeyle 221 kilometre uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar Sulama Ana Kanalı hazır hale getirildi. Derik ilçesinde bulunana depolama istasyonunda sona gelindi. Depolama alanına ana kanallara deneme amaçlı su bırakıldı. 57 yaşındaki 13 çocuk babası Menduh Ugar da en az bölge çiftçisi kadar kanallara su bırakılmasına sevindi. Daha önce İstanbul Şirinevler'de balık malzemesi satışı yapan Menduh Ugar, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'nda da balık malzemesi satışına başladı.

Yaklaşık 30 yıldır balık malzemesi satışı yaptığını ifade eden Ugar, "İstanbul'dan geldikten sonra kendi mahallemde yine balık malzemesi satışı yaptım. Ama işler istediğim gibi gitmiyordu. GAP suyunun kanallara bırakılması beni heyecanlandırdı. Ben de Kızıltepe çarşıda balık malzemesi satışı yapmaya başladım. Ben insanlara balık vermiyorum, balık tutmasını öğretiyorum. Çünkü kanallarda su akmaya başlayınca balıklarda gelmeye başlayacak. Balıklar çoğalmaya başlayınca insanlar benim dükkanımın önünde sıraya girmeye başlayacak" dedi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel