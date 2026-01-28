Haberler

Tekirdağ'da Ganos Dağı'nda yaban hayatı fotokapana yansıdı

Tekirdağ'da Ganos Dağı'nda yaban hayatı fotokapana yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Ganos Dağı eteklerinde yerleştirilen fotokapanlar sayesinde ormanlık alandaki yaban hayvanları doğal halleriyle kayıt altına alındı. Kayıtlarda karaca, çakal, tilki ve yaban domuzları gibi türlerin görüntüleri yer aldı.

Tekirdağ'ın Ganos Dağı eteklerinde kurulan fotokapanlar sayesinde ormanlık alanda yaşayan yaban hayvanları doğal halleriyle kayıt altına alındı.

Doğaya ve yaban hayatına ilgi duyan hayvanseverler tarafından, yaban yaşamını izlemek ve kayıt altına almak amacıyla Ganos Dağı'ndaki ormanlık bir noktaya fotokapan yerleştirildi. Belirli aralıklarla görüntü alan fotokapanlara karaca, çakal, tilki ve yaban domuzlarının yansıdığı görüldü.

Gece ve gündüz saatlerinde kaydedilen görüntülerde hayvanların beslenme ve dolaşma anları dikkat çekerken, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliği bir kez daha gözler önüne serildi. Elde edilen kayıtların yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalara katkı sağlaması hedefleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri'nin Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı

Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı
Trump 'İran anlaşma yapmak istiyor' dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

Kim doğru söylüyor? Dünyanın konuştuğu iddiaya yalanlama geldi
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
En-Nesyri'nin Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı

Juventus'u neden reddettiği ortaya çıktı
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Samsunspor'un genç yıldızı trafik kazası geçirdi

Samsunspor'un genç yıldızı trafik kazası geçirdi