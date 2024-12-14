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Gamze Atalay, Engelli Bireylere Destek Oluyor

Gamze Atalay, Engelli Bireylere Destek Oluyor
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Beyin kanaması sonrası engelli kalan Gamze Atalay, kitaplarından elde ettiği gelirle engelli bireylere akülü sandalye ve öğrencilere burs sağlıyor. Yaşam azmiyle örnek olan Atalay, 'Bu dünyadan Gamze Atalay geçti' dedirtmek için mücadele ediyor.

Geçirdiği beyin kanamasının ardından engelli kalan Gamze Atalay, insan hikayelerini işlediği kitaplarından elde ettiği gelir ile engelli bireylere akülü sandalye alıyor, öğrencilere burs veriyor. Yaşam azmi ile örnek olan Atalay, "Sol tarafımı kullanamıyorum ama beynimi de, kalbimi de çok fazla kullanıyorum" dedi.

Isparta'da yaşayan 44 yaşındaki Gamze Atalay, 2011 yılında beyin kanaması geçirdi. Kanamanın durdurulması için 8 ay uyutulan Atalay'ın bu süreçte 2 kez de kalbi durdu. 3,5 yıllık adım atma sürecinin ardından azimle yaşama tutunan Atalay, engelli kaldı. Hayata küsmeyerek kitap yazmaya başlayan Gamze Atalay, 'Ve Bitti' ve 'Fısıldayan Çığlıklarım' adli kitaplarını çıkardı. Kitaplarının satışından elde ettiği gelir ile engellilere akülü sandalye alarak destek veren Atalay; öğrencilere de burs veriyor. Yaşama tutunma azmi ile insanlarında takdirini toplayan Atalay, hikayesini anlatarak, "İlkokul hayalimi yıllar sonra gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kitaplarımın geliri ile kendim gibi engelli insanlara akülü sandalye hediye etmeye çalışıyorum. Diğer ihtiyaçlarına göre de yanlarında olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda üniversite öğrencilerine burs veriyorum. 'Bu dünyadan Gamze Atalay geçti' dedirtmek için çalışıyorum. İnşallah amacıma ulaşmış olacağım. Hayatlarınıza engel koymayın. Ben sol tarafımı kullanamıyorum ama beynimi de, kalbimi de çok fazla kullanıyorum. Çok fazla insana ulaştığıma inanıyorum. Ne yaşamaktan ne de çığlık atmaktan korkmayın. Çünkü içinizde biriktirdiğiniz çığlıklar bir gün size hastalık olarak geri dönecek" dedi.

Hiçbir şeyin sevmeye engel olmadığını kaydeden Yazar Atalay, "2011 yılında evde ders çalışırken biranda rahatsızlandım ve hastaneye kaldırıldım. Beyin kanaması geçirdiğim ortaya çıktı. 9 ay boyunca kanamamın durması için uyutuldum. İlk gece 2 defa kalbim durduğu için ölümü tattım. Sonrasında doktorların çabası ve Allah'a olan inancımla hayata döndürüldüm. 9 ay uyutulduktan sonra 3.5 yıl süren adım atma sürecim vardı. Sonrasında çok sevdiğim işime, aileme ve arkadaşlarımın yanına geri döndüm. Şu an sol kolumu aktif olarak kullanamıyorum ama hiçbir şeyime engel değil. Sevmeme engel değil. Bu hayatta sizden daha değerli hiçbir şey yok. Kendinizi sevin" ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşlara seslenen Atalay, "Kendinizi kapatmayın. Siz evde bir köşede bekletilecek insanlar değilsiniz. Dışarıda bir dünya var. Yanınızdaki insanlardan sizi dışarıya çıkarmasını isteyin. O temiz havayı soluyun ve kendinizi sevin. Yazmalıyım, okumalıyım, bir şeyler ile uğraşmalıyım deyin ama lütfen engelli olmanız size engel olmasın" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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