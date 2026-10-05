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Furkan Ulusoy, Kadirli'de depremde rampasız apartmanda asansöre mecbur kaldı

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Furkan Ulusoy, Kadirli'de depremde rampasız apartmanda asansöre mecbur kaldı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan polinöropati hastası 24 yaşındaki Furkan Ulusoy, deprem sırasında engelli rampası olmayan apartmanından çıkabilmek için asansörü kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Elektrik kesintisinde asansörde kalma endişesi yaşadığını belirtti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan polinöropati hastası 24 yaşındaki Furkan Ulusoy, yaşadığı apartmanda engelli rampası bulunmadığı için deprem anında istemeyerek de olsa asansörü kullanmak zorunda kaldığını belirterek, elektriklerin kesilmesi durumunda ne yapacağını bilmediğini söyledi.

Adana'nın Saimbeyli ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde dün gündüz ve akşam saatlerinde meydana gelen depremlerin şiddetli şekilde hissedildiği Kadirli'de yaşayan Furkan Ulusoy (24), sarsıntılar sırasında engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Günlük yaşamında tekerlekli sandalye kullanan Ulusoy, apartmanında engelli rampası bulunmadığı için binaya bodrum kattan girip çıkabildiğini, buradan da asansör kullanarak evine ulaşabildiğini anlattı. Deprem sırasında binadan çıkabilmek için başka seçeneği olmadığını ifade eden Ulusoy, asansörü kullanmak zorunda kalmasının kendisini endişelendirdiğini söyledi. Muhtemel bir elektrik kesintisinde asansörde kalabileceğini belirten Ulusoy, böyle bir durumda binadan nasıl çıkacağını bilmediğini dile getirdi.

Sosyal medya için videolar çektiğini anlatan Ulusoy, en büyük hayalinin ise buradan gelir elde ederek kendisine uygun, rahatça girip çıkabileceği erişilebilir bir ev sahibi olmak olduğunu söyledi. Gece boyunca sarsıntıların devam ettiğini, yağmurlu havada eve girmeye korktuklarını belirten Ulusoy, "Oturduğum apartmanın engelli rampası yok. Mecburen bodrumdan asansörle inip çıkmak zorunda kalıyorum. Dün bir deprem yaşadık. Sarsıntının durmasını bekledikten sonra çok da istemeyerek asansöre binip evden çıkmak zorunda kaldık. Engelli biri için çok korkutucuydu. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Uzmanlar sarsıntıların devam edeceğini söylüyorlar. Böyle bir sarsıntının daha büyüğünü veya bir gece yaşasak ne yaparım bilmiyorum. Bu konu beni gerçekten çok korkuttu. Dışarıda hava kötüydü. Çıktığımızda yağmurla karşılaştık. Sarsıntılar devam ettiği için eve geri girmeye korktuk. Tekerlekli sandalyemin su alıp zarar görme riski var. Gerçekten çok çaresiz kaldık" diye konuştu.

En büyük hayali, ailesine destek olup güvenli bir eve kavuşmak

Engelli bireylerin deprem ve benzeri gibi felaketlerde hızlı refleks alamadıkları için sorunlar yaşadığını söyleyen Furkan Ulusoy, "Sosyal medyada içerik üreterek kazanç sağlayıp hem aileme destek olmak hem de rahatça girip çıkabileceğim, tüm işlerimi daha kolay bir şekilde halledebileceğim, daha güvendiğim, güvenilir bir ev almak istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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