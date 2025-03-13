Fransız Turistler Türkiye'de Misafirperverliği Deneyimledi

Fransa'dan yola çıkan üç arkadaş, Bursa'da uğradıkları İznik ilçesinde mola verdi. Fransız turistlere Boyalıca İmamı Adem Dereli, geceyi geçirmek için oda verdi.

Avrupa turu için Fransa'dan yola çıkan 3 arkadaş, bisikletleriyle İtalya, Arnavutluk ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye geldi. İstanbul, Çeşme, Efes, Pamukkale, Isparta, Eskişehir turlarının ardından Bursa'ya gelen genç 3 Fransız, İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde mola verdi. Boyalıca İmamı Adem Dereli, geceyi geçirmek için Fransız gençlere kalmalarını sağladı. İmama teşekkür eden gençler, Türk insanın misafirperver olduğunu söyledi.

Tom Battle (22), Willsmit Rowe (21) ve Emile Petit (23), İstanbul, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Polonya, Estonya ve Norveç'i geçerek Fransa'ya dönüş yapacak. - BURSA