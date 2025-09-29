Fransız Temyiz Mahkemesi, Air France Uçak Kazasında Yeni Soruşturma Başlatıyor

Fransız temyiz mahkemesi, 2009'da Rio de Janeiro-Paris uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağının Atlantik Okyanusu'na düşerek 228 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 16 yıl sonra yeni bir soruşturma başlatıyor.

Fransa'ya ait Air France'ın 1 Haziran 2009'da Rio de Janeiro-Paris uçuşunu gerçekleştiren AF447 sefer sayılı uçağı Atlantik Okyanusu'na düşmüş, içindeki 228 kişi hayatını kaybetmişti. Bir Fransız mahkemesi, kazaya ilişkin açılan kamu davasının ardından 2023 yılında Air France ve Airbus'ı aklamıştı. Fransız savcılar, 2 yıllık kara kutu aramaları sonrası pilot hatasını ve buzlanan pitot sensörlerinin veri kaybını gösteren teknik bulguların ardından 2023'te verilen beraat kararını temyize taşıdı. Fransız temyiz mahkemesi, yolcu uçağının düşmesinden 16 yıl sonra yeni duruşmayı pazartesi günü başlatma kararı aldı. Pazartesi günü başlayacak yeni duruşmanın 2 ay sürmesi bekleniyor.

Air France ve Airbus, suç işlediklerini reddediyor. - PARİS