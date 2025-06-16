Fransa, Paris Airshow'daki İsrail Standlarını Kapatma Kararı Aldı

Fransa, Paris Airshow'daki İsrail Standlarını Kapatma Kararı Aldı
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Fransa, Paris Airshow'daki İsrail şirketlerine ait dört standı, bomba ve diğer saldırı silahlarını sergiledikleri gerekçesiyle siyah brandalarla kapattı. İsrail Savunma Bakanlığı, Fransa'nın bu kararını kınadı.

Fransa, Paris Airshow'daki İsrail şirketine ait 4 standı bomba ve diğer saldırı silahlarını sergiledikleri için siyah brandalarla kapattı.

İsrail-İran Savaşı dördüncü gününde devam ederken Fransa'nın ev sahipliğindeki Paris Airshow'da bulunan İsrailli şirketlere ait stantları gece saatlerinde siyah brandalarla kapattı. Fransa, kararı İsrailli şirketlerin bomba ve diğer saldırı silahlarını sergiledikleri gerekçesiyle aldığını açıkladı. Fransız bir yetkili, kararın İsrailli firmaların Fransız güvenlik kurumunun stantlardan silahların kaldırılması yönündeki talimatına uymaması üzerine Fransız yetkililerden geldiğini söyledi. Ayrıca, kararın İsrail tarafına bildirildiği belirtildi.

Stantların Elbit Systems Rafael, IAI ve Uvision tarafından kullanıldığı aktarılırken donanımı sergilenmeyen üç küçük İsrail standının ve bir İsrail Savunma Bakanlığı standının açık kaldığı öğrenildi.

İsrail'den kınama

İsrail Savunma Bakanlığı, Fransa'nın "son dakika" kararını kınadığını açıkladı. Kararı "çirkin ve benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren bakanlık, Fransız tarafını, Fransız savunma sanayileriyle rekabet eden İsrail teknolojilerini bir kenara itmek için "siyasi mülahazaların" arkasına saklanmakla suçluyor. Bakanlık, kendilerine son anda bilgi verildiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta insan hakları kuruluşları Gazze'de yaşananları gerekçe göstererek İsrailli firmaların Paris Airshow'a katılımın yasaklanması için mahkemeye başvurmuştu. Fransa'da Danıştay ardından da Temyiz Mahkemesi Cuma günü verdiği kararla İsrailli firmaların fuara katılabileceğine hükmetti. Yüzbinlerce kişinin gezebileceğini fuarda kinetik silahların sergileneceğini savunan Fransız yetkililer de harekete geçerek kinetik silahların sergilenmesi yasağını ihlal etmekle suçladığı İsrailli firmalara ait stantların kapatma kararı aldı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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