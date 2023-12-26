Foça Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Başarı Kazandı

Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde başarılar kazanan Foça Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ü ziyaret etti.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından "Dünyanın Lezzetleri Burada" sloganı ile düzenlenen, Dünya Şefleri Birliği'nin "Kıtalar Arası" unvanı verdiği 20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde 2 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan Foça Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Belediye Başkanımız Fatih Gürbüz'e çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz "İlçemizi büyük başarıyla temsil eden Foça Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi genç şeflerimizi tebrik ediyor ve onları yarışmaya hazırlayan öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman geçlerimizin yanında olmaya ve eğitime destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

HALİM FOÇALI MTAL ÖĞRENCİLERİ MUTFAKTA PARLIYOR

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı 20. Uluslararası Mutfak Günleri'nde Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, uluslararası arenada büyük bir başarı elde etti. Yemek dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan bu organizasyonda, genç şefler toplamda 2 altın,4 gümüş 7 bronz madalya kazandı.

Yarışmada gösterdikleri özgün tarifler, lezzetli sunumlar ve ustalıklarıyla öne çıkan öğrenciler, Türk mutfağının zenginliklerini, uluslararası bir platformda başarıyla temsil etti. Her biri özenle hazırlanan yemekler, jüri üyelerinin beğenisini kazanarak ödüllendirildi.

Okul Müdürü Hüseyin Muslu, bu başarıların okulun eğitim kalitesinin ve öğrencilerin mutfak becerilerinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Muslu, "Öğrencilerimiz, sadece lezzetli yemekler yapmakla kalmayıp aynı zamanda disiplin, iş birliği ve yaratıcılık gibi önemli değerleri de yansıttılar. Bu başarı, onların emeklerinin ve öğretmenlerimizin özverisinin bir sonucudur" dedi.

Yarışmada kazanılan madalyalar, okulun mutfak eğitimine verdiği önemi ve öğrencilerin bu alandaki potansiyelini gözler önüne serdi. Halim Foçalı MTAL öğrencileri, uluslararası yemek dünyasında adlarını duyurarak gelecekteki başarılarına güçlü bir adım attı.