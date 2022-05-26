Fizyomer'den bir indirim sözleşmesi daha - Haberler

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Fizyomer'den bir indirim sözleşmesi daha

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Fizyomer'den bir indirim sözleşmesi daha

Fizyomer Terapia Şirket Müdürü Recep Balcılar ve Özçelik-İş Sendikası Baş Temsilcisi Hasan Köksal arasında indirim protokolü imzalandı.

Fizyomer Terapia Şirket Müdürü Recep Balcılar ve Özçelik-İş Sendikası Baş Temsilcisi Hasan Köksal arasında indirim protokolü imzalandı.

Protokol ile birlikte sendika üyeleri Fizyomer tarafından verilen sağlık hizmetlerinden indirimli şekilde faydalanabilecek. Protokole ilişkin konuşan sendika baş temsilcisi Hasan Köksal, "Bu sözleşme sayesinde tüm üyelerimiz ve de bakmakla yükümlü olduğu yakınları indirimli sağlık hizmetten faydalanabilecek. Hastanenizin donanımsal anlamda sadece üyelerimize değil buradan sağlık hizmeti almak isteyen tüm hastalara yeterli olacağı konusundaki düşüncemizi hastaneyi gezerek teyit etmiş olduk" dedi.

Protokol hakkında konuşan Fizyomer Terapia Şirket Müdürü Recep Balcılar ise, "Yapılan protokol ile işçilerimize destek olmak amacıyla hizmetlerimizde indirim uyguladık. Özçelik-İş Sendikası üyelerine vereceğimiz indirimli sağlık hizmetinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Köksal, Sendika, Yerel, Haberler

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