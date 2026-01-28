Fırtınada kaybolan kuzu 3 gün sonra sağ bulundu

Tunceli'nin Pertek ilçesinde fırtınada dağda mahsur kalan kuzu, 3 gün sonra sağ bulundu.

Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesi Elmakaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, besici Kenan Çetinkaya küçükbaş sürüsünü otlatmaya çıkardı. Annesiyle dağa çıkan sürüdeki kuzu, aniden bastıran fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Eve döndüğünde durumu fark eden Çetinkaya, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen 3 gün 3 gece boyunca arayarak kuzuyu bulmayı başardı. Ancak bu kez de annenin kuzuyu emzirmemesiyle yeni bir süreç başladı. Aile biberonla kuzuyu beslemeye başladı.

Yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraşan meslek hayatında ilk kez böylesi bir olayla karşılaştığını anlatan Kenan Çetinkaya, "Yaklaşık 20 yıldır hayvancılık yapıyorum. Bu süre zarfında başıma ilk defa bu olay geldi. Bu küçük, körpe hayvan otlatmaya çıkarırken annesiyle birlikte dağa gelmiş, ben fark etmemişim. O esnada fırtınaya yakalandım ve o hayvan dağda mahsur kalmış. Ben eve geldiğim zaman fark ettim. Aramaya çıktığım zaman bir türlü bulamadım. 3 gün 3 gece boyunca aradım. Buldum, getirdim bu sefer annesi emzirmiyor. Annesi yabancılaşmış, ben biberonla besliyorum. İlk defa başıma böyle bir şey geldi" şeklinde konuştu. - TUNCELİ